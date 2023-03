No hubo final feliz: Djokovic no estará presente en Indian Wells

Durante esta madrugada de este lunes, la organización del Masters 1000 de Indian Wells confirmó que Novak Djokovic no estará presente en este torneo pese a enviar una solicitud especial para poder ingresar a Estados Unidos sin estar vacunado.



“El número uno del mundo Novak Djokovic ha sido dado de baja en el BNP Paribas Open 2023. Con su abandono, Nikoloz Basilashvili entra en el cuadro final”, fue el comunicado realizado desde Indian Wells.



De esta manera, Djokovic se queda afuera del torneo, pese a la presión de algunos entes como los organizadores del US Open para que pudiera competir en ese torneo como también en el Masters 1000 de Miami.

Principalmente, ‘Nole’ no estará en estos dos abiertos debido a que Estados Unidos mantiene las restricciones por el Covid 19, que impide acceder al país a las personas que no están vacunadas.



No obstante, pese a que esta medida acaba el próximo 11 de mayo, Djokovic intentó entrar con una exención especial que al final no fue aceptada.



Con esto mencionado, Djokovic se pierde Indian Wells por cuarto año consecutivo ya que en 2020 y 2021 renunció a participar y en 2022 no pudo estar justamente por la misma razón que se queda por fuera este año: ser extranjero no vacunado.



Dicho esto, Djokovic podría perder el número uno del mundo ya que Carlos Alcaraz sí estará en los dos torneos estadounidenses y de llegar a una hipotética final podría salir con el puesto más alto del ranking ATP en su bolsillo.