Wimbledon 2023, en peligro: habría boicot de la ATP y la WTA

A pocos meses de que Wimbledon de inicio en el All England Club hay un ambiente tenso en torno a este torneo causado por la ATP y la WTA.



Y es que las asociaciones ya multaron con un millón de euros al torneo por el bloqueo a rusos y bielorrusos y este año planean impedir toda actividad en el evento si la prohibición a deportistas de esos países se repite.



El año pasado, Wimbledon fue acorde a muchas asociaciones que prohibieron a los rusos y bielorrusos en distintas disciplinas, pero el torneo tenístico fue más allá e impidió la participación de atletas individuales, pese a que compitieran bajo bandera neutral, así como pasó en el US Open y Roland Garros.

Esa decisión no gustó a la ATP y a la WTA y sancionó al Grand Slam londinense no repartiendo los puntos que se tenían que dar a cada tenista para el ranking por lo que el torneo al no tener puntos se consideró una exhibición.



Además, Wimbledon y la LTA (Federación Británica de Tenis) se llevaron una sanción de casi 2 millones por el veto. Ahora, la ATP y la WTA pretenden cancelar todos los eventos previos en suelo británico excepto Wimbledon ya que, al ser independiente, no corre peligro.



Ante esto, la LTA ya ha recibido la confirmación de que de permitir la entrada a rusos y bielorrusos, las multas del año pasado se reducirán a la mitad.