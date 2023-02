Galán sigue sin reaccionar: cayó en primera ronda del ATP de Santiago

Daniel Galán sigue sin levantar cabeza en este 2023, una temporada que no ha comenzado de la mejor manera ya que no ha obtenido los resultados que quería y ha caído en las primeras rondas de varios torneos.



Pues bien, esta tónica no cambió este lunes ya que el colombiano fue sorprendido por Riccardo Bonadio que lo venció en dos sets en la primera ronda del ATP 250 de Santiago.



El bumangués sucumbió con parciales de 6-3 y 7-5 en un juego en donde no pudo encontrar su mejor juego y donde sufrió con el saque de principio a fin, un problema que fue una de las consecuencias de esta derrota.

De igual manera, Bonadio le quebró el servicio en tres oportunidades y se llevó el primer set en 33 minutos de juego.



Para la segunda manga, Galán quiso reaccionar y pese a que en un momento su rival tuvo dos match points el colombiano siguió luchando y puso el 5-5 parcial, pero al final el esfuerzo no sirvió de nada ya que el italiano se llevó el segundo set por 7-5.



De esta manera, Galán llegó a un récord de 1-6 en lo que va del año y en donde en cinco torneos ha caído en su debut y solo en uno ha visto el triunfo que fue ante Pedro Cachin en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro.



Con esta mala racha, el tenista ahora afrontará el Masters 1000 de Indian Wells en donde está a la espera de que haya tres bajas más para entrar al cuadro principal.