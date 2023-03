Daniel Galán y un lamentable hecho: fue víctima de ‘ataques de odio’

Durante el pasado lunes 27 de febrero, Daniel Galán no pudo avanzar de ronda en el ATP 250 de Santiago tras caer con el italiano Riccardo Bonadio con parciales de 6-3 y 7-6.



Tras la derrota, las reacciones no se hicieron esperar sobre su nivel. No obstante, lo que más llamó la atención fueron varios mensajes de amenaza y odio que encendieron las alarmas en torno al jugador.



Y es que tras la derrota del tenista, Andrés Vargas, periodista especializado en tenis, reveló varios de los mensajes de odio realizados por una cuenta en Instagram que se dedicó a atacar fuertemente al colombiano.

Terrible ataque de un ‘loco apostador’ a Daniel Galán tras perder en su debut en el ATP 250 de Santiago 🇨🇱



Más allá del resultado, se debe tener claro que esto es un deporte, no un juego de vida o muerte. pic.twitter.com/9oaXS8c2cJ — Andres Vargas Peraza (@andresvarperaza) February 28, 2023

Ante esta situación, la Federación Colombiana de Tenis se pronunció ante el lamentable hecho y dejó en claro su rechazo a este tipo de expresiones.



"La Federación Colombiana de Tenis rechaza enérgicamente los ataques de odio que ha recibido en los últimos días Daniel Galán, actualmente la mejor raqueta masculina del país", menciona de entrada el comunicado.



“De igual manera, queremos transmitirles a él y a su familia un mensaje de apoyo ante esta lamentable situación. Desde el ente rector del tenis nacional reprochamos y condenamos cualquier acto de violencia dirigido hacia jugadoras y jugadores colombianos", añadió el ente deportivo.



Por el momento, el bumangués no se ha pronunciado sobre este tema y ya piensa en su preparación para el Masters 1000 de Indian Wells.