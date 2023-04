Alcaraz comenzó de gran manera su travesía en el ATP 500 de Barcelona

Carlos Alcaraz inició de la mejor forma su defensa del título del ATP 500 de Barcelona luego de vencer este martes a Nuno Borges en un juego que terminó por 6-3 y 6-1.



Alcaraz, primer cabeza de serie, tuvo un inició de torneo bueno ya que eliminó a su rival en una hora y tres minutos.



Borges que se defendió como pudo, no logró hacer mucho y solo pudo romper el saque de Alcaraz en una sola ocasión. De esta manera, el español , que fue baja en Montecarlo por lesión, comienza con triunfo su gira europea de tierra.

"De la manera que he jugado y me he movido después de tanto tiempo sin jugar en tierra creo que no es fácil", comentó el nacido en Murcia.



"Es muy especial jugar en casa y que un martes ya esté prácticamente la pista llena. Tener a tanta gente esperando tanto tiempo a que le firme un autógrafo o me haga una foto es algo que llevo con naturalidad, pero es superbonito tener a tanta gente pendiente de mí", agregó.



Cabe señalar que el próximo jueves, Alcaraz jugará la segunda ronda ante Roberto Bautista Agut que venció a Bernabé Zapata con un doble 6-2.