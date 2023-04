Rodrygo es viral tras celebrar como CR7: el 'Siuuu' tiene explicación

Rodrygo Goes se encargó de marcar el 0-2 del Real Madrid en su visita al Chelsea este martes. Los merengues certificaron su clasificación a la semifinal de Champions League tras imponerse por 4-0 en el global. El brasileño fue el gran protagonista de la jornada y su celebración no pasó desapercibida.



Después de romper el cero a los 58 minutos y anotar tras la asistencia de Vinicius Jr, Rodrygo Goes celebró como Cristiano Ronaldo. Un festejo que rápidamente se hizo viral en redes sociales. El brasileño explicó las razones del épico 'Siuuu'.

"Primero pensé resbalar con las rodillas pero tengo una pequeña inflamación y no podía hacer eso, luego me vino a la cabeza mi ídolo que es Cristiano, y no sé, dije bueno voy a hacer la de Cristiano y salió", mencionó el futbolista en charla con la prensa después de finalizar el partido.