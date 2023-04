A Viera no le gusta esto: decisión de 'Bolillo' sobre arco y capitanía

El Junior de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez encajó cinco partidos sin perder, los cuatro últimos con el arquero Jefersson Martínez titular. El antioqueño que estuvo bajo la sombra de Sebastián Viera desde su llegada, al fin tuvo oportunidad para destacarse, luego de la lesión que marginó al uruguayo desde la jornada de clásicos.



Y es que Martínez ha dejado gratas sensaciones, recibiendo apenas un gol y atajando incluso penalti a Nacional. Su técnico, compañeros y la hinchada están felices con su rendimiento. Ahora, cuando se aproxima el regreso de Sebastián Viera, quien ya está entrenándose con el grupo, 'Bolillo' Gómez pareciera estar en una encrucijada.



Justamente, cuando el rojiblanco prepara el duelo del próximo sábado ante Jaguares, por la fecha 15 de Liga Betplay I-2023, el técnico diálogo con Actualidad Deportiva de Emisoras ABC sobre la titularidad de Martínez y la capitanía que actualmente está en poder de Didier Moreno.



"Sebastián tuvo su lesión y se está recuperando. Martínez está aprovechando el momento de buena manera, esperemos a ver cómo sigue pero Martínez es el arquero que estamos poniendo", y agregó que Viera "es un profesional y he hablado con él, es un hombre muy fuerte y ha atajado con muchas dificultades (lesiones). Martínez está en un nivel importante y Sebastián se está recuperando".



Por lo pronto, Jefersson seguirá contando con el respaldo del técnico y sus buenos números lo avalan. En cuatro partidos solo recibió el gol de Boyacá Chicó en la fecha 13. Además, refiriéndose a la capitanía en Junior, 'Bolillo' dejó claro que para él la cintilla la debe tener un mediocampista.



"Este cuerpo técnico tiene nuevas reglas y con distintas maneras de ver las cosas. Yo soy manejador de grupo y me gusta involucrarme con todos, y en los equipos hay líderes que no necesariamente son capitanes (...) Yo tengo la idea que un mediocampista maneja mejor al árbitro y todas las cosas, el capitán siempre juega en ese puesto y dentro del trabajo que yo pretendo va a seguir estando en ese puesto, ahora es Didier y ya lo fue Homer (Martínez)", dijo.



Finalmente, el técnico antioqueño quiso bajarle el tono a posibles especulaciones en cuanto al tema Viera. "Un jugador de fútbol no se tiene que poner bravo o poner mala cara si no le ponen la cinta de capitán. Hay líderes en la cancha sin la cinta. El que es líder es líder, esas son cositas que hay que ir aclarando".