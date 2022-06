¿Le suena o no? Chris Evans habla de frente de cómo ve a Shakira

La soltería de Shakira ha empezado a dar paso a la noticia de su separación del futbolista Gerard Piqué. La vida sigue, inevitablemente.

Y en esa dinámica se ha armado un rollo que pasa más por las redes sociales que por una realidad comprobable. De hecho, se dijo que el actor Chris Evans, quien empezó a seguir a la colombiano casi al tiempo que se anunció su separación, recibió algo así como una invitación cuando ella le dio ‘follow’.



Todo lo demás es imaginación de los fans de uno y otro. Pero los periodistas aprovecharon que él promociona la película de Disney Pixar, ‘Lightyear’, y de inmediato le preguntaron sin tapujos: "¿Saldrías con ella?”. “¿Que si saldría con ella? ¿Estás tratando de conectarme con Shakira?”, respondió. “Eso sería demasiado para decirlo ante las cámaras”, añadió.



“Nunca la he conocido, pero soy un gran fan. Dios, me avergonzaría mucho estar a su lado, ella es demasiado buena haciendo lo que hace”, añadió. Bien, entonces no se conocen y tampoco a Henry Cavill, el actor de Superman con el que también relacionaron a la cantante. De hecho Evans dijo que no tenía ni idea del rumor que los vinculaba a ambos con la intérprete de 'Te felicito', canción que llegó a los 100 millones de descargas y que, al parecer, habrái sido escrita para Piqué. En fin... saben más los fans que los propios protagonistas.