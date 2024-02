¿Fue para tanto? Opinión de Sheyla García enfurece a barranquilleros

Las discusiones sobre los últimos acontecimientos en la Liga Betplay I 2024 y las polémicas arbitrales que se han vuelto habituales, suben de temperatura con los días.

Una muy candente se produjo en el programa Saque Largo de Win Sports, en el que la periodista Sheyla García se ganó la antipatía por un comentario sobre la afición de Barranquilla.



La discusión en realidad empezó por el polémico duelo Pereira vs. Junior, que terminó en empate 3-3 y fue muy protestado por el Pereira, que se sintió afectado por el arbitraje. De hecho, jugadores y cuerpo técnico protestaron por un gol en el minuto 90+6 que consideraron insólito, pues Carlos Bacca aparecía en fuera de lugar y eso tendría que invalidar la jugada, lo que al final no ocurrió a instancias del VAR.



Poco después fue Juan David Ríos quien puso un trino lleno de sarcasmo: “Gracias a todos los hinchas de junior que comentan, así como se toman el tiempo de comentar vayan al estadio que los muchachos de junior estaban sorprendidos como nos acompaña nuestra hinchada sin tener que estar en finales”, publicó.



Y esa fue la razón del debate en TV entre García y José Hugo Illera, la primera defendiendo al jugador matecaña y el segundo atacándolo para defender a su región.



Hasta que el asunto pasó a acusaciones: “Llenen el Metro. Por eso también les va como les va porque tienen pensamientos flojos como los tuyos. Conformistas. 16 mil, cuando tienen capacidad para 40 mil, el Metro hay que llenarlo”, dijo. A su turno Illera dijo: “Con los 16 mil que fueron al último partido, que se veía vacío, se llena el Hernán Ramírez”.





José Hugo Illera??? Ídolo en mis libros papaa, joda tras que le dijo sapa a Sheyla le pegó la meada de su vida JAJAJAJA INMENSOO @JOSEHUGOILLERA 😂💯👏🏼🎩✍🏼 pic.twitter.com/eAB3L2EsYB — 🎸York Luis🪗🇨🇴🦈🔟⭐️ (@jpinzon_music) February 27, 2024

Pero el debate subió de tono después en redes sociales donde muchos barranquilleros la declararon persona no grata y le respondieron al calificativo de 'flojos'.

🏆🇨🇴 @titanes_baq de Barranquilla CAMPEÓN de la Liga de Baloncesto.



🏆🇨🇴 Independiente Barranquilla CAMPEÓN de la Liga de Futsal.



🏆🇨🇴 @JuniorClubSA de Barranquilla CAMPEÓN de la Liga de Fútbol.



🏆🇨🇴 @caimanesLPB de Barranquilla CAMPEÓN de la Liga de Béisbol.



🟥🟨🟩✴🟩🟨🟥 pic.twitter.com/I8FEJxh2o8 — Willy ❄ (@WillyFPC) January 8, 2024

Incluso sus colegas en Barranquilla lamentaron el señalamiento y así le respondieron:

El que se levantó tranquilo fue el cabeza e foco @JuanSalvadorB 5 minutos tirando verdades en @HablaDeportes

Háganse cargo @WinSportsTV @SheylaGarcia07 pic.twitter.com/gdcHC9tWgw — Checho 10⭐️🦈 (@chechotuit) February 27, 2024

Otra a la que se le cayó la máscara. https://t.co/Hc5ZVoBLXy — Eduardo J Ahumada (@deportesahumada) February 27, 2024

Lo bueno es que la historia terminó con final feliz, pues el primero que pidió respeto para la opinión de Sheyla fue José Hubo Illera en sus redes sociales: "Quiero pedirles encarecidamente el favor a mis amigos que me siguen, que le bajemos un poco al tema con Sheyla García. Ella tuvo su posición aunque a algunos no les guste y yo tuve la mía, así a muchos no les guste, de eso se trata el programa".

Ella también le bajó el tono a la discusión: "Jajajajaja te amo @JOSEHUGOILLERA Es el show y es nuestro #saquelargowin , todos somos bienvenidos a opinar con sus argumentos y por supuesto con respeto.

A los Barranquilleros o hinchas del Junior, a TODOS los quiero y mucho".