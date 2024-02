Juan David Ríos se despachó contra hinchada del Junior: esto dijo

Polémico partido terminó siendo el Deportivo Pereira vs. Junior en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El cuadro Matecaña y el ‘Tiburón’ terminaron empatando 3-3, pero el tanto de la igualdad de la visita en el final generó mucha controversia.



En la acción del gol, se ve como Carlos Bacca, pese a estar en fuera de lugar, interfiere mínimamente en la jugada lo cual habría servido como distracción para el arquero rival que no pudo evitar el tanto de ‘Titi’ Rodríguez.



No obstante, para el árbitro Andrés Rojas no hay nada en la jugada y convalidó el tanto que desató todo tipo de comentarios.

Pues bien, algunos de los jugadores del Pereira se mostraron indignados por el juego. Uno de ellos fue Juan David Ríos que inicialmente colocó una foto con un círculo rojo demostrando el fuera de lugar de Bacca.



Esto hizo que los hinchas de Junior se despacharan contra el futbolista en los comentarios de la imagen y ante esto el futbolista respondió con dureza a lo que dijeron los aficionados del cuadro rival.



“Gracias a todos los hinchas de junior que comentan, así como se toman el tiempo de comentar vayan al estadio que los muchachos de junior estaban sorprendidos como nos acompaña nuestra hinchada sin tener que estar en finales”, dijo el volante del equipo risaraldense.