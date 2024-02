Carlos Darwin Quintero explotó por polémico gol de Junior al Pereira

El escándalo del fin de semana en el fútbol colombiano sucedió este domingo en el empate 3-3 entre Deportivo Pereira y Atlético Junior, en partido de la fecha 9 de la Liga BetPlay I-2024. En ese juego, el equipo barranquillero empató en la última jugada con un polémico gol de Steven Rodríguez, en el que interfirió Carlos Bacca en posición ilegal.



El árbitro Andrés Rojas revisó la jugada en el VAR, y decidió validar la anotación, lo que provocó los reclamos de los jugadores Matecañas; además varios analistas consideraron que el gol debió anularse y criticaron al juez central.

Sin embargo, el más indignado por el hecho fue Carlos Darwin Quintero, figura del partido y autor de dos grandes anotaciones para el Pereira, que pasó de perder 0-2 a ganarlo 3-2, pero que vio cómo una mala decisión le arrebató el triunfo.



Carlos Darwin explotó al aire en el canal Win Sports, manifestando su rabia y molestia porque al Pereira le sacaron del bolsillo los tres puntos.



“Más que frustrado, indignado. Todos vieron lo que pasó y es muy difícil cuando haces un trabajo tan fuerte y te lo dañan de esa manera”, fue la primera reacción del ‘Científico del gol’, en chara con el programa ‘Mucho + Fútbol’.



El delantero, de 36 años, continuó su declaración: “Consideramos que se nos van tres puntos que teníamos prácticamente en la bolsa, por una decisión en la que Bacca hace un movimiento, le tapa la visión al arquero, y a nosotros nos han anulado goles así… la verdad que (estoy) muy indignado”.



“No me van a decir que el fuera lugar de Bacca no es clarísimo. Te quedas con bronca porque te quitan tres puntos. Uno qué puede hacer con esta impotencia (…) el árbitro tiene la herramienta para poder corregir”, manifestó el atacante matecaña.



Finalmente, Quintero consideró que “mis goles pueden ser muy bonitos, pero no se disfrutan si no se gana, y hoy por otras cuestiones se nos escapan los tres puntos”.