El gol del escándalo: análisis de la polémica en Pereira vs. Junior

Jugada de pura interpretación, pero para mí ERA FUERA DE JUEGO de Carlos Bacca. El simple hecho de hacer el gesto de intentar jugar el balón puede interpretarse como una acción distractora para el portero rival. Para Rojas no influyó en nada. ¿Opiniones? #LigaBetPlay pic.twitter.com/pEnOw4hrhn

Era Penal: @Equidadfutbol vs @nacionaloficial Liga Colombiana Fecha 9 Árbitro: Carlos Betancourt La jugada donde el portero de Nacional golpea al delantero local era penal, no hubo una intensidad alta, pero lo golpea con intención. pic.twitter.com/Ld3MILua3F

¿HAY INTERFERENCIA?

En @DeporPereiraFC vs @JuniorClubSA en el gol de Rodríguez del Junior (3-3) Bacca estaba adelantado saltó a cabecear (no tocó el balón pero lo intento) el VAR llamó al árbitro Rojas y no vio interferencia y dio gol. Yo veo interferencia de Bacca ¿Ustedes? pic.twitter.com/mXFZ3N5Q6M