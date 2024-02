Polémica resuelta: revelan audios del VAR en gol de Junior al Pereira

El partido entre Deportivo Pereira y Atlético Junior, por la fecha 9 de la Liga Betplay I 2024, no había terminado hasta ahora. ¿La razón? La enorme polémica que se dio al final del duelo, que terminó empatado 2-2.

La jugada que tiene a todos hablando del duelo tuvo como protagonista al árbitro Andrés Rojas, quien después de revisar la jugada del segundo tanto de los barranquilleros en el VAR, dio como válido un tanto de Steven Rodríguez en el minuto 90+6.



Muchos consideraron que había una obstrucción previa de Carlos Bacca al portero rival y que eso debió anular la jugada, lo que finalmente no ocurrió. En minutos la acción se volvió tendencia, pues la opinión unánime es que la anotación no debió convalidarse.



Por eso la FCF decidió publicar los audios, que así interpretaron la jugada:



Rojas: El número 70 está muy cerca del portero...

VAR: El jugador que convierte está habilitado, pero quiero que analicemos el movimiento del jugador número 70, el guardameta siempre tuvo visión de la pelota, hay un movimiento del 70 pero el guardameta siempre tuvo visión de la línea del balón

VAR: Te voy a invitar para que revisemos esa acción del posible fuera de juego

VAR: El 70 está en posición, quien hace el gol está habilitado pero al acción del 70 el guardameta siempre tuvo visión, hace la salvada y...



En ese momento Rojas va al monitor y comienza otra discusió

VAR: Hay una distancia bastante considerable del atacante con el guardameta.

Rojas: No la toca

VAR: El jugador que convierte está en buena posición

Rojas: El 70 no interfiere la capacidad del portero para realizar la salvada, cambio de decisión, gol

VAR: Muy bien, gol del número 23

Audio VAR, Pereira vs Junior

Para los árbitros del discutido encuentro no hubo ninguna interferencia de Bacca en la jugada le empate 2-2, aunque muchos en las redes recordaron que antes el mismo Rojas había invalidad un gol por una jugada similar, en la cual, en condiciones muy similares, sí interpretó una interferencia.

