A Ichazo no lo convencen audios de VAR: 'Bacca participa en la jugada'

Pasan las horas, se conocen los audios del VAR, se explican los argumentos de los árbitros y el final de la polémica por el gol del empate 2-2 entre Deportivo Pereira y Atlético Junior, no termina.

Los jueces, en su conversación, dejan ver que hay una argumentación sobre la decisión, que se basa en la distancia que existe entre Carlos Bacca, de Junior, y Sebastián Ichazo, portero del Pereira, que según su razonamiento es legal pues el delantero no obstaculiza la visión de su oponente, en teoría.



Sin embargo, al consultarle al propio arquero por esa jugada, la discusión no fue acertada: "la realidad es que el balón lo veo partir pero lo que me hace decidir no dar el paso al costado y agarrarla sin tirarme es la posibilidad que tiene Bacca de cabecear la pelota, por eso reacciono al final y metiendo la mano sin tener la posibilidad de quedarme con ella. Si bien hablan de metros más o menos, un cabezazo de ahí es gol, por eso pienso que Bacca participa en la jugada", dijo en charla con ESPN F 360.



Para el uruguayo, la explicación a esa polémica decisión es muy clara: "Sé que si cabecea al arco es gol, hablar de los metros me parece un análisis de una persona que no estuvo parada debajo de los tres palos".

​Lo que le cuesta entender es el cambio de una decisión que le parecía acertada: "Se me hace extraño que primero decidan algo y luego la cambien, pero respeto el trabajo de todas las personas, sé que todos nos equivocamos pero en este caso nos vemos perjudicaos, y nos ha pasado en otros partidos que hemos sido perjudicados por distintas decisiones".



Al hablar del fuera de lugar, Ichazo no duda: "el juez de línea es el que está mejor ubicado de todos, en la jugada me generó dudas por qué Bacca estaba tan solo, si es que era que defendimos mal o estaba en posición adelantada, pero no lo puedo ver evidente o clara en el momento porque uno está concentrado en el balón y su propia reacción".



En la cancha le pareció que incluso los jugadores de Junior pudieron no entender del todo las decisiones: "creo que para ellos fue una sorpresa también, en ese momento tratarían de condicionar al árbitro, lo normal en el fútbol, porque era una decisión de interpretación, pero primero era fuera de juego y luego se echó para atrás. El estadio estaba repleto de gente del Pereira y era meritorio quedarnos con los tres puntos, por la rebeldía y el carácter para revertir el resultado con un gran rival, pero el equipo demostró jerarquía y destacamos el punto".

El protagonista de la gran polémica de la jornada puso el acento sobre la falta de unanimidad en las mismas jugadas: "Son interpretaciones difíciles de aceptar, uno ha hablado con grandes árbitros y nos han educado para el reglamento, pero se hace difícil y a veces incomprensible la falta de un criterio único, pero el fútbol es así, lo que no depende de nosotros no lo podemos cambiar, hacemos las cosas de buena mantener y hay que seguir enfocados y fuertes", concluyó.