¿Messi, campeón mundial, le dio su camiseta a Teo? No es inocentada

Bien dicen que el primer paso para ser una estrella es creerse capaz de eso. Y difícilmente se encuentren en Colombia futbolistas que lo tengan tan claro como Teófilo Gutiérrez.

Y no es que se haya pasado del Día de lo inocentes, ni mucho menos. Con toda la seriedad del caso habló de una anécdota que lo llena de orgullo y que tiene que ver con el hombre del momento en el planeta fútbol, Lionel Messi.



Según contó en el programa radial 'El Bordillo', el mismísimo campeón mundial lo buscó después que el barranquillero le pidió un saludo para su hijo y le dio su camiseta tras un partido entre Colombia y Argentina en Barranquilla, por las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014.



"Cuando yo me estoy bañando en el camerino de la Selección me dijeron: 'allá te busca Leo. ¿Cuál Leo, Messi?", contestó el delantero. Y sí, el propio 10 en la puerta del camerino nacional.



Teo siendo Teo concluyó: "vino hasta acá a darme la camiseta. o sea, no fui yo allá". ​El delantero reconoció la humildad del zurdo, que ahora tiene en su vitrina el trofeo que le hacía falta.