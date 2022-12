Impopular: 'No saldrá de mi boca un 'Messi es el mejor de la historia'

En estos días en que el mundo se rinde a los pies de Lionel Messi y abundan los calificativos apresurados y las tendencias de redes sociales, Carlo Ancelotti hace una pausa... una abiertamente impopular.

El entrenador de Real Madrid soltó una auténtica bomba en su última conferencia de prensa, en la que le preguntaron si el título mundial que acaba de lograr Lionel Messi con Argentina lo convierte en el mejor futbolista de la historia.



Su arranque de honestidad rápidamente se hizo viral: "Es algo difícil de decir. Su carrera sigue, tenga un Mundial o no. ¿Si es el mejor de la historia? Pues no lo sé, sinceramente. En cada época ha habido jugadores muy fuertes, mucho. No saldrá de mi boca un 'Messi es el mejor de la historia'. Yo disfruto de los mejores, he visto a Maradona, Cruyff, entreno al actual Balón de Oro. No sé quién es 'el mejor de la historia", dijo.



Y ahí fue Troya. Cientos de medios en todo el mundo reprodujeron el comentario, que si bien reconoce el valor de la carrera del argentino, no se pliega ante ´le. Muchos dijeron que es por su rol de DT del archirrival, que cuánto les cuesta a los 'madridistas' reconocer a un oponente como el mejor, que quiso incluso quedar bien con Benzema, quien será Balón de Oro pero no campeón mundial.



En fin. Ancelotti tiene la edad y la trayectoria suficientes para opinar lo que se le cante. Y la verdad es que no faltaron los que apoyaron su idea de considerar a otras estrellas del pasado, incluyendo a Pelé, a la hora de valorar algo tan grande como el título del mejor de la historia.



Ancelotti aprovechó para hablar de otro tema espinoso, su posible candidatura para dirigir a Brasil tras la salida de Tite: "Desconozco si tienen interés, porque no me han contactado. Lo agradezco, en cualquier caso, pero mi situación es muy clara: estoy feliz en esta aventura y voy a seguir hasta que el Madrid me diga 'se acabó". Punto final a la especulación.



Igual de compleja es la discusión en España sobre si, tras la eliminación en Catar, el tiki taka ha muerto: "¡No! ¡No! Siempre he dicho que no hay una manera única de jugar al fútbol y el toque también es importante. La clave es leer las situaciones del partido, porque en 90 minutos pasan muchas cosas. A veces no puedes obcecarte sólo con el toque, te puede hacer ganar una contra o un centro. El fútbol es mucho y también tocar", opinó.



Finalmente, el italiano dijo que Benzema y Hazard están bien y jugarán en medio de un calendario atiborrado de partidos para Real Madrid, se declaró confiado en la renovación de estrellas como Modric (semifinalista del Mundial) y Kroos y dejó una sentencia para el mercado: "Estamos muy bien. No necesitamos jugadores. En cuanto a salidas, si aquellos que juegan menos lo contemplan, es su decisión. Pero a nivel de fichajes, no hacen falta. Creo que estamos mejor que el año pasado".