Expectativa por novedad de James: ¿viene otro cambio en su imagen?

James Rodríguez no jugó en Al-Rayyan esta semana en la derrota 1-0 contra Al Sadd y por ahora es un misterio si lo hará este viernes contra Al Shamal

El club no ha explicado las razones de su ausencia pero se dice que sería un problema muscular mínimo y que no quisieron arriesgar pensando no solo en el cierre de la Liga de Catar sino especialmente en la Liga de Campeones de Asia, que se disputará en abril. Es lo que les queda tras la pobre campaña que firmó el equipo, eliminado también de la Copa del Emir.



Y en ese intermedio hay un reto que probablemente no querrá perderse el zurdo: los partidos contra Bolivia y Venezuela con la Selección Colombia, en el cierre de las Eliminatorias al Mundial. Sí, es un milagro lo que hace falta, pero el 10 quisiera buscarlo desde el campo.



La novedad es que seguramente a Barranquilla traería un nuevo ajuste a su mediática imagen, tan como lo mostró él mismo en sus redes sociales.



Se trata de un nuevo tatuaje que el propio James compartió en una historia en Instagram:

James Rodríguez Foto: Tomado de Instagram @jamesrodriguez10



El colombiano se hizo un tatuaje nuevo y para ello invitó a un par de artistas españoles. Al parecer lo visitaron en Catar, por supuesto con todos los gastos pagos.



¿De qué se trata el nuevo tatuaje? Uno de los autores publicó en su cuenta de Instagram y escribió: “Tatuaje para mi panita James Rodríguez para hacerle unos retratos familiares muy importantes para él”.