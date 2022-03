A seguirles la pista: agenda de colombianos para el fin de semana

Un fin de semana más y los futbolistas colombianos están a la expectativa, de conocer su destino en las distintas competiciones. Además, de seguir sumando minutos, rodaje y estado de forma, para ser tenidos en cuenta por Reinaldo Rueda, teniendo en cuenta que ya casi se acerca la doble y última jornada de Eliminatorias.



Prográmese con los partidos de los colombianos, en este fin de semana.



Viernes 11 de marzo

Catar



Al-Rayyan vs Al-Shamal (9:00 a.m. hora colombiana)

James Rodríguez



Sábado 12 de marco

España



Granada vs Elche (10:15 a.m. hora colombiana)

Santiago Arias, Carlos Bacca, Johan Mojica y Helibelton Palacios



Villarreal vs Celta de Vigo (12:30 p.m. hora colombiana)

Jeison Murillo



Italia



Spezia vs Cagliari (9:00 a.m. hora colombiana)

Kevin Agudelo



Sampdoria vs Juventus (12:00 p.m. hora colombiana)

Juan Guillermo Cuadrado



Inglaterra



Brighton vs Liverpool (7:30 a.m. hora colombiana)

Steven Alzate y Luis Díaz



Manchester United vs Tottenham (12:30 p.m. hora colombiana)

Dávinson Sánchez



Argentina



Talleres vs San Lorenzo (7:30 p.m. hora colombiana)

Diego Valoyes, Emerson Batalla, Rafael Pérez y Yeison Gordillo



México



León vs Tigres (6:00 p.m. hora colombiana)

Andrés Mosquera, William Tesillo, Stiven Barreiro, Omar Fernández, Luis Quiñones.



Estados Unidos



Inter Miami vs Los Ángeles (1:30 p.m. hora colombiana)

Emerson Rodríguez, Cristian Arango



Portland Timbers vs Austin 10:00 p.m. (hora colombiana)

Yimmi Chará, Diego Chará, Dairon Asprilla, Jhohan Valencia



Domingo 13 de marzo

España



Rayo Vallecano vs Sevilla (8:00 a.m. hora colombiana)

Radamel Falcao García



Italia



Hellas Verona vs Napoli (9:00 a.m. hora colombiana)

David Ospina



Atalanta vs Genoa (12:00 p.m. hora colombiana)

Luis Fernando Muriel y Duván Zapata (lesionado)



Inglaterra



Everton vs Wolverhampton (9:00 a.m. hora colombiana)

Yerry Mina (lesionado)



Southampton vs Watford (9:00 a.m. hora colombiana)

Juan Camilo Hernández



Alemania



Eintracht Frankfurt vs Bochum (11:30 a.m. hora colombiana)

Rafael Santos Borré



Argentina



River Plate vs Gimnasia de La Plata (5:15 p.m. hora colombiana)

Juan Fernando Quintero, Johan Carbonero



Estudiantes vs Boca Juniors (7:30 p.m. hora colombiana)

Frank Fabra, Sebastián Villa, Jorman Campuzano



Países Bajos



Zwolle vs Feyenoord (10:45 a.m. hora colombiana)

Luis Sinisterra



Portugal



Porto vs Tondela (1:00 p.m. hora colombiana)

Matheus Uribe



Rusia



Krylia Sovetov vs Zenit San Petersburgo (8:30 a.m. hora colombiana)

Wilmar Barrios



Escocia



Dundee vs Rangers (11:00 a.m. hora colombiana)

Alfredo Morelos