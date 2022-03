Díaz confiesa su sueño en Liverpool: 'es justo como quería, muy feliz'

No le hagan más ruido, no le hablen muy fuerte, no lo despierten. Luis Díaz vive un sueño cada vez que llega a su sitio de trabajo y lo último que quiere es que se termine.

El colombiano habló de este mes largo que lleva en su nuevo club y en cada palabra se siente su orgullo y su sorpresa incluso por la rápida adaptación que ha tenido.



"Desde un punto de vista personal, es justo como quería y soñaba empezar. Sabía que vendría a un club muy competitivo, que está metido en todo. Entonces estoy muy, muy feliz de cómo comenzó y espero que continúe así por mucho tiempo", comentó.

.@LuisFDiaz19 admits he has even taken himself by surprise at how quickly he's settled in at #LFC ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) March 10, 2022



"Ha sido una pequeña sorpresa. Así es como quería que todo saliera. Quería acomodarme lo más rápido posible y conocer el estilo de juego y sentirme cómodo. En los entrenamientos y en el campo, creo que he logrado desarrollar un buen entendimiento con mis compañeros de equipo, y eso se debe tanto a ellos como al cuerpo técnico, quienes me han ayudado en este período de adaptación. Han sido de gran ayuda para mí. Estoy aquí para tratar de ayudar, para apoyar al equipo y a los muchachos", añadió.



Díaz ya tiene una asistencia, un gol y un título, el de la EFL Cup, en 9 partidos, mucho más de lo que pensó que tendría a su llegada de Portugal: "Que eso haya sucedido en solo unos pocos días desde que me uní al club, fue absolutamente fantástico. Pero hay que mantener los pies en la tierra, se trata de seguir trabajando duro, tratando de crecer como jugador y como ser humano, mientras trato de seguir contribuyendo a la causa y al Liverpool", dijo.



En este punto ya tiene amigos que, como Fabinho, le cuentan sus secretos y le anticipan que en una final harán un Panenka: 'No podía creerlo'. Me reía de él y le decía: '¡No, no puedes hacer eso! Si sale mal, la afición no se olvidará'. Entonces, cuando llegó el momento y él está dando un paso al frente, pensé: 'Caramba, ¿va a hacer esto?' Cuando salió como lo hizo, solo muestra la clase y la calidad del jugador que es".



Díaz entiende, mejor que nadie, lo que significa estar en el mismo camerino de dos figuras como Salah y Mané, a quienes completa en uno de los más temidos tridentes de Europa: "Los había admirado desde lejos, pero cuando estás de cerca y entrenas con ellos, puedes decir mucho más que si estás viendo la televisión".