James está sano en Al Rayyan: ¿alivio o camisa de fuerza en Colombia?

James Rodríguez se recuperó de una lesión y está nuevamente disponible. Eso, que en condiciones normales es una buena noticia, abre un debate: ¿es bueno saber que está disponible no solo para su club sino para la Selección Colombia, o es una camisa de fuerza para un Reinaldo Rueda que se puede sentir obligado a convocarlo?

Todas las opciones son válidas a la hora de la discusión. Siempre es buena noticia tener a los jugadores talentosos disponibles, saber que hay posibilidades a la hora de planear dos partidos contra Bolivia y Venezuela que hay que ganar a cualquier precio y encontrar opciones no solo para definir sino para meter pases precisos.



Pero también es verdad que cuando ha estado en la Selección, tras su regreso de aquella baja de parte de propio Reinaldo Rueda cuando se perdió las Eliminatorias y la Copa América, no pudo resolver el lío de los siete partidos sin gol y saber que puede estar acaba limitando la opción de llamar a jugadores nuevos. No es que su rendimiento haya sido necesariamente malo, sino que el equipo entero careció de peso en su tarea ofensiva y eso los sacrificó a él y a otros como el hoy indiscutible Luis Díaz o incluso hombres en racha como Luis Muriel o Alfredo Morelos.



Y al final siempre será preferible tener más cartas cuando la necesidad de gol es tan apremiante en Colombia.

📹 | ملخص تدريبات الريان قبل مواجهة الشمال



Al Rayyan training before facing Al Shamal pic.twitter.com/rHZnYC4GSY — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) March 10, 2022



Por eso es bueno verlo y saber si este viernes (9:00 a.m. hora colombiana), cuando seguramente regrese a la nómina titular de Al-Rayyan en el duelo liguero contra Al Shamal, está fuerte físicamente, como se ha visto últimamente, y el problema muscular no compromete el famoso sóleo, que ha sido su gran problema. El talento y la precisión de su zurda se ha visto en el club y no necesita mayores demostraciones en Selección.



James regresó a las prácticas normales después de perderse el partido contra Al Sadd, una medida que, según medios locales, se tomó más por precaución que por una lesión grave. La prueba será este viernes, ahora que faltan 13 días para las Eliminatorias. Lo que pase hay que apuntarlo en la libreta de Rueda.