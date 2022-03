Conoce ese camerino: 'Falcao, David, Cuadrado y James son líderes'

La falta de liderazgo ha sido señalada por muchos analistas como una de las principales causas de la debacle de la Selección Colombia, que la tiene con un pie afuera del próximo Mundial de Catar.

Pero ¿qué es exactamente lo que se está pidiendo? ¿Qué esperan de un líder? ¿Quiénes serían los llamados a ejercer esa función y no lo están haciendo?



"El liderazgo se puede reflejar de muchas formar sin hablar. Con comportamientos. Hay que conocer bien a cada jugar y familia. La parte psicológica es fundamental. estamos pidiendo el liderazgo y no sabemos qué hay detrás de él. Falcao, David, Cuadrado, James; son ejemplo de eso. Cuando las cosas no se dan, dicen que ellos no lideran. Hay que entender al jugador y su entorno; no siempre se está bien", dijo Abel Aguilar en RCN Radio.



"La selección la tiene. Ellos están. Con Falcao jugamos desde los 13 años juntos. Acomodar un grupo a una Selección es muy difícil. El entrenador juega un papel fundamental; donde yo dejo un mensaje y desde lo que hago los pueda unir. Siempre hay diferencias, uno no se lleva bien con todos. Cuando uno entiende al otro por encima de uno, es un logro. En la Selección hay liderazgo. Hemos salido de momento difíciles, que las cosas funcionen y que este proceso se termine en Qatar", añadió el mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Aguilar se retiró de la competencia en 2020 a sus 35 años de edad, antes de que la premura del tiempo se le adelantara. Ese recambio es el que aún está pendiente.



"Los cambios generacionales no son tan fáciles de hacer. Los procesos son diferentes. El trabajo en la formación ha cambiado, la falta de recambio en los clubes, afecta en la Selección Colombia. Para llegar a mayores, yo tuve que jugar el Mundial Sub-20. Tuvimos que jugar la Eliminatoria a Sudáfrica que nos fue mal y esos nos ayudó. Ojalá terminemos con este ciclo en Qatar. Hay que comenzar a analizar lo que pasa en las etapas de formación, estamos en deuda todavía", reflexionó.



Colombia se medirá a Bolivia, el 24 de marzo, y a Venezuela, el 29. Dos victorias y otros resultados se requieren para llegar al Mundial de Catar. El panorama, como bien explica Aguilar, no es tan sencillo como muchos creen.