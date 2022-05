Revés y acusación a Villa: habría ofrecido dinero para evitar denuncia

La situación de Sebastián Villa parece complicarse con los días, en medio de recursos legales negados y testimonios de parte de testigos citados por la mujer que lo denunció hace una semana por presunto abuso sexual, violencia de género y tentativo de homicidio.

En el primer término, los abogados del colombiano habían pedido la eximición de prisión por considerar que no opondría ningún obstáculo al proceso, pero sufrió un revés.



El juez a cargo del caso explicó que "no es momento en el expediente para resolverlo y para conceder el recurso, ya que ni siquiera se lo citó a declaración indagatoria", con lo cual la petición no fue tenida en cuenta.



La prensa que sigue la evolución de los procesos iniciados por una mujer identificada como Rocío y por la colombiana Daniela Cortés, expareja del jugador, asegura que ahora el futbolista está expuesto a una detención, que podría darse en cualquier momento por la segunda denuncia que enfrenta.



Vale decir que en los últimos días se han presentado cinco testigos -todos allegados a la presunta víctima- y que las acusaciones han sido de enorme impacto: los hermanos de la denunciante aseguraron que Villa "la violó" y le ofreció dinero "para que no lo divulgue y lo perdone". La amiga de la mujer contó, en declaraciones citadas por Telam, que el colombiano habría hecho una escena de celos antes de abusar de su amiga y que le habría ofrecido 5.000 dólares a través de un allegado para evitar problemas legales.



Las fiscales a cargo del caso recolectan información sobre las personas que ingresaron al barrio entre el 26 y el 27 de junio, fecha del presunto delito, los informes del Hospital Penna y los cruces de esos dato con el Cuerpo Médico Forense y las fotografías aportadas por la mujer.