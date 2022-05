Mejor no hablar de ciertas cosas

Vale la pena oírla. Es una canción escrita por el Indio Solari, en compañía con la mítica banda argentina Sumo que se compuso como catarsis de una sociedad que despertaba de a pocos hacia la democracia, pero que más allá de esa condición, continuaba temerosa en eso de poder comunicarse de manera cierta y de hablar de aquellos traumas que heredaron por culpa de esa mordaza impuesta por una dictadura cruel y feroz que se cansó de hacer estupideces y de cometer atrocidades. En medio de las desapariciones estudiantiles, los crímenes de estado y los Ford Falcon que aparecían en las noches buscando culpables por sospecha, también, desde arriba, compraron la pelea más perdible de la historia y fue enfrentar a Inglaterra por Las Malvinas y, fuera de eso, decir que iban ganando.



El rock argentino entonces empezó, a partir de sus letras, a crear un código especial para criticar el silencio, pero a su vez, para suplir la incapacidad de expresar sus ideas por culpa de un miedo que continuaba tan vivo como desde la primera vez. Y el título de esta canción sí que calza bien en estos últimos tiempos, sobre todo luego de oír a Juan Román Riquelme, vicepresidente y director deportivo de Boca Juniors.



El 10 más recordado en cada rincón de La Bombonera -incluso más que un mito como Diego Maradona- fue interrogado en ESPN sobre el caso de Sebastián Villa. Casi que obviando la segunda denuncia que pesa sobre el jugador ex Tolima y que, de acuerdo a la acusación lo implicaría en abuso sexual e intento de homicidio, dijo en su tono cansino de siempre que “no tenemos más que palabras de agradecimiento porque lleva dos años y medio y nunca se ha tirado en la camilla, no lo han atendido nunca, no le ha dolido nada, no ha dejado de entrenar un solo día. La verdad es que nosotros como profesional con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero (...) Después, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema”.



Es otro tema. Es de importancia ínfima poner sobre la mesa esos comportamientos que serían intolerables en cualquier otro escenario, pero en Boca Juniors, parece que todo se trata de un pecado venial. Sin ir en contra de una máxima habitual que apunta a que se debe demostrar la culpabilidad de alguien antes de señalar, evidentemente en Boca parecen gambetear las adyacencias oscuras del futbolista, que ya tenía un proceso en contra por violencia de género a Daniela Cortés, su antigua pareja.



No solamente ocurrió en Boca. En su momento Carlos Queiroz, entrenador de la Selección Colombia fue interrogado por Sarah Castro en una rueda de prensa acerca de esas periferias en las que transitaba Villa. El mozambiqueño tiró una respuesta similar: “Sí, él estaba en la lista de los 42 jugadores que estaban bloqueados. Si él está listo para jugar con Boca Juniors, seguro que es un jugador que va a quedar en nuestro radar. Lo que se habla me da igual, para mí lo importante es su rendimiento”, para luego, al finalizar sus intervenciones ante los periodistas, dejar implícita una inolvidable frase que se coló cuando Queiroz suponía que los micrófonos estaban cerrados: “Si todos los hombres que toman un puñetazo de las mujeres fueran a la prensa a hablar, el mundo estaría jodido".



Minimizar todo, meter la mugre bajo la alfombra, hacer mutis por el foro. Algo así vive el Celta de Vigo que, ante la condena de Santi Mina, uno de sus futbolistas insignia por una violación que él perpetró en Almería, no entrena con el equipo profesional y cada mención que lo compromete fue borrada de las redes sociales del club, sin embargo, sigue ligado laboralmente al club vigués.



Es gran fórmula la que plantearon Sumo y el Indio Solari. Ya es hora de hablar de ciertas cosas en el fútbol y que sus protagonistas no continúen en esa cómoda posición de darle la espalda al sol.