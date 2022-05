Caso Villa: piden dura condena, él busca evitar cárcel y Boca lo apoya

De Sebastián Villa se habla con más frecuencia en los tribunales que en la propia cancha. Y sí que hay novedades sobre las denuncias en su contra.

Lo primero es que por la última denuncia, que entabló una mujer por los presuntos delitos de violación, violencia de género y tentativa de homicidio, se teme una condena muy dura.



Roberto Castillo, defensor de la nueva denunciante, identificada como R, aseguró en el diario Clarín que el futbolista ya tiene un pedido de prisión de dos años en suspenso por un juicio abreviado, por el caso de su expareja Daniela Cortés, pero ese antecedente haría que la pena sea mayor: "Solo con la denuncia de mi representada podría recibir una pena de 20 años de prisión", dijo.



Al tiempo, en las últimas horas se conoció que el abogado del jugador, que lo defiende en el proceso de Cortés, ha presentado un pedido de eximición de prisión en la causa donde se lo investiga por presunta violencia de género.



"Por medio de la presente vengo a solicitar la eximición de prisión de Sebastián Villa Cano, toda vez que no existe peligro procesal alguno que pueda obstaculizar su concesión... La decisión de encarcelar preventivamente a alguien debe fundarse en la probabilidad real de peligro de fuga o bien, en el peligro de entorpecimiento para la actividad probatoria", dice el documento presentado por el abogado.



Boca Juniors, lejos de todo



Y mientras las dos denuncias avanzan ante la justicia, en Boca Juniors parecen no percatarse de lo que ocurre pues el atacante sigue jugando de manera normal y ahora Juan Román Riquelme, vicepresidente del club, ha salido a respaldarlo.



"Villa sigue demostrando que es, sin duda, el mejor jugador del fútbol argentino. El más desequilibrante, el más importante, si no hace el gol, hace hacer el gol. Hace parte de los 10-12 jugadores que salen tarde de entrenamientos. Villa sigue manteniendo el nivel, no tenemos más que palabras de agradecimiento, nunca se tiró en la camilla, no le duela nada. Con ese chico nos sacamos el sombrero. Después, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema. Estamos agradecidos, se le ve tranquilo, se le ve disfrutar. Su crecimiento depende de él", señaló en ESPN.