Duras declaraciones que complicarían aún más la situación de Villa

Mientras continúa jugando en Boca Juniors sin mayores inconvenientes, Sebastián Villa podría sufrir un duro revés en el caso que se adelanta en su contra por los presuntos delitos de violación, violencia de género y tentativa de homicidio.

Medios argentinos revelaron este miércoles la aparición de tres testigos que refuerzan la declaración de la mujer que supuestamente fue violentada por el futbolista colombiano. Los dos hermanos y una amiga de la afectada coincidieron en su discurso respecto a lo afectada y perturbada que está ella tras darse los supuestos hechos.



Las tres personas testificaron ante la fiscal Vanesa González.



“Fuimos a un asado en Ezeiza y después a la casa de Sebastián Villa (…) estuvimos ahí tomando, Sebastián tomando whisky (…). Yo me retiré, mi amiga me escribió más tarde, me dijo que vuelva a la casa. Villa le reclamó que estuvo con sus compañeros (de Boca Juniors, en el asado), le hizo una escena de celos”, contó la amiga de la denunciante en declaraciones recogidas por el medio ‘442’.



Tras esto reveló que su amiga terminó sumamente afectada por lo que al parecer ocurrió: “Decía que no quería sentir más el perfume de él, se cortó el pelo, no quería comer, no quería salir”. Así mismo argumentó que tiene fotos y videos para probar todo, a pesar de que “le agarraran el celular y le borraran todo”.



Los hermanos, un día antes, aludieron también a lo afectada que está su hermana tanto física como psicológicamente. “Le noté la cara hinchada, en el cuello tenía como apretones, como cuando te apretás y te queda marcada la piel”, dijo el hermano mayor, quien expresó además que Villa ofreció dinero para mantener el escándalo en un bajo perfil.