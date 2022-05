No se olvidan de Francisco Maturana: un referente a nivel mundial

Sin duda alguna, en la ciudad inglesa Liverpool, dos grandes clubes tiene protagonismo en la Premier League. Everton, que vive un mal momento en la liga inglesa peleando su permanencia en la primera división y el Liverpool, uno de los mejores clubes del mundo. El estratega español, Rafael Benítez hizo parte de los dos elencos.

En Anfield tienen un grato y gran recuerdo de Rafael Benítez en la dirección técnica, un caso completamente distinto en Goodison Park a minutos del estadio representativo del Liverpool FC. El ibérico fue el encargado de hundir al Everton en esta presente Premier League.

De acuerdo con la conversación del Diario AS con Rafael Benítez, el español dialogó sobre lo que será la final de la Uefa Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, además de hablar sobre un referente para directores técnicos como Francisco Maturana que logró importantes títulos como la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 1989, y la Copa América con la Selección Colombia en 2001.

Sobre la final, Rafa Benítez mantuvo, ‘supongo que algo parecido a lo que hemos visto en la trayectoria de los dos equipos. Un Real Madrid que ha reaccionado en los momentos claves para clasificarse aprovechando la calidad de sus jugadores y un Liverpool agresivo, dominante, que desde el inicio querrá imponer su calidad en intensidad’.

Agregó al Liverpool que, ‘con calidad y velocidad arriba, ahora es capaz de tener el balón más tiempo por la superioridad que muestran en la mayoría de los partidos, pero sigue siendo peligroso tanto al contraataque como en las acciones a balón parado, por lo que hay que preocuparse de muchas cosas’.

Rafael Benítez no escondió su admiración por el trabajo de Francisco Maturana y además, lo puso como un referente en sus primeros pinitos como estratega donde aprendió de él cuando el chocoano fue el director técnico del Real Valladolid en 1990 hasta 1992.

El español se obsesionó con el fútbol después de practicarlo profesionalmente, peor una lesión le mermó la continuidad en el profesionalismo. ‘Mucha gente dice que no he jugado al fútbol y, sin embargo, jugué hasta los 26, que tuve que retirarme. Y durante ese tiempo, en el que veía que no llegaría a ser el futbolista de élite que quería llegar a ser, lo que hice fue formarme, ir a la Universidad, estudiar fútbol. Era mi obsesión’, explicó Benítez.

Francisco Maturana también fue jugador de fútbol, y tras empezar en la dirección técnica, tuvo grandes éxitos en el banquillo. ‘Me formé con mis experiencias como futbolista, más la información de la universidad, mis primeros pinitos como ayudante de Del Bosque o Antic, viajé a Italia a ver al Ranieri de la Fiorentina, a Maturana en Valladolid… no se trata de ser joven ni de ser famoso ni de ser exfutbolista, se trata de ser bueno, estar en permanente aprendizaje y saber formar a los jugadores’, concluyó Rafael Benítez recordando al colombiano.