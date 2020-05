¡Insólito! Ex-Once Caldas pidió salir de prisión temiendo al covid-19 

Según informan los medios argentinos, Jonathan Fabro ha vuelto a ser noticia desde prisión. Recordemos que el exfutbolista fue condenado, en 2012, a 14 años de cárcel por violación a su sobrina y ahijada.

Al parecer, el argentino pidió a la Justicia, por segunda vez, cumplir su pena con arresto domiciliario, debido al temor que tiene por un posible contagio de coronavirus.

​

​El diario Olé informó que la respuesta de las autoridades fue certera: “El pedido fue poco válido, ya que no alegaron ninguna enfermedad o patología por la cual requiera prisión domiciliaria”. Además se hizo público que dentro del penal no se han registrado casos de covid-19.

​

​Por si fuera poco, el Servicio Penitenciario Federal anunció que “se han diseñad protocolos y recomendaciones generales para evitar la transmisión viral, según el Ministerio de Salud de la Nación (Argentina)”.



Fabbro jugó en Colombia con Once Caldas, fue campeón de Copa Libertadores y desperdició el penal del título en la Copa Intercontinental contra Porto. Hizo parte también de River Plate, Boca Juniors, Cerro Porteño, Lobos BUAP, entre otros.