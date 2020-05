Duro y letal sobre James: 'Un muchachito malcriado, no quiso triunfar'

El momento que vive el colombiano James Rodríguez en Real Madrid, sin continuidad antes de la suspensión por el coronavirus covid-19 y con poca expectativa de recuperarse ante los ojos de Zidane ahora que vuelva LaLiga, sorprende a muchos pero no al periodista Iván Mejía.

Desde su retiro, el siempre agudo y analítico Mejía explicó por qué, a pesar de su talento, la suerte no le sonríe al zurdo: “Porque dejó de ser futbolista y se volvió una figurita, entonces pensaba en la rumba, llevaba muchachas de aquí a pasear y a las fiestas de Cristiano, porque nunca fue profesional. Creía que él era el dueño del equipo, peleó con Benítez, con el uno y con el otro", dijo en entrevista con el programa 'El corrillo de Mao'.



"Un muchachito malcriado, lleno de condiciones, pero no quiso ser futbolista ni quiso triunfar, lamentablemente. Se dedicó a creer que él era la figura y la figura de Real Madrid era Cristiano, y él no podía comportarse como Cristiano", sentenció.



Para Mejía, es injusto creer que la culpa de su mal momento es de alguien ajeno: "No triunfó por su culpa, por él, no le echen la culpa a los técnicos. A Zidane le dijeron que lo tuviera, lo tuvo y a la tercera mala cara y al tercer conato de hablar mal lo pilló hablando mal.



Pero tal vez lo más preocupante es lo que, a juzgar por el analista, podría pasar con el zurdo en la Selección Colombia, donde es indiscutible: "James no entra en ningún circuito, y en la Selección Colombia, si es por Queiroz –se lo digo–, lo saca, porque no se lo aguanta hablando mal de él”.



