Klopp, versión colombiana: regalo de La Guajira y baile en Liverpool

La fiesta que vivió Luis Díaz en el desfile triunfal por las calles de Liverpool, luciendo los dos trofeos de la temporada, fue apenas el abrebocas.

El club organizó después una fiesta más privada, con mucha música y euforia pero solo con los jugadores y sus familiares más cercanos.



La temporada fue extenuante y había que sacar tiempo para relajarse y disfrutar, sabiendo que se escaparon dos títulos importantes como la Premier League y la Champions, pero se disputaron hasta dejar el último aliento.



Así fue como se conocieron imágenes de todos los estelares de Klopp saltando y bailando, felices junto a los suyos.



Y en primera fila, el técnico Jürgen Klopp junto a la familia de su pupilo Luis Díaz, con un detalle que no pasó desapercibido: una linda mochila wayuu, típica de La Guajira, donde nació el prodigio colombiano.



El alemán se cruzó de inmediato su mochila roja y lo que vino después ya no lo dejó tan bien parado: el hermano menos de Díaz lo retó a un baile y le bastó con un par de buenos pasos para dejar claro quién era el dueño del ritmo. Klopp lo intentó, hay que reconocerlo, pero en la sangre de los Díaz corre el swing que en Alemania no parece abundar. Juzgue usted: