Muy merecido: Luis Díaz, de vacaciones tras una temporada de ensueño

Iban a ser seis pero fueron cuatro. Los trofeos de esta temporada 2021/ 2022 son el premio justo para un Luis Díaz sin nada que reprocharse, en un año sencillamente de ensueño, que a veces parece irreal: "a veces no me lo creo", confesó el guajiro.

El año completo pasó por un derroche de talento en la Copa América de Brasil (Colombia fue tercera y él fue goleador), un rendimiento sin mancha en Porto y un aterrizaje arrollador en un Liverpool, que en menos de cuatro meses lo graduó como integrante de su tridente ofensivo, uno de los más temidos del mundo.



Díaz ganó dos títulos vestido de rojo, el de la Carabao Cup y el de la FA Cup, y se coronó, a la distancia, campeón de Liga y Copa de Portugal (jugó las dos competencias). Pudieron ser seis, es cierto, pero se atravesó Manchester City en la Premier League y Real Madrid en la Champions. Y aún así las disputó hasta el último día, el último minuto.



El resumen de la temporada es, de verdad, de locos:



Liverpool

Partidos totales: 26 (18 de titular),

Partidos en Premier Legue: 13

Partidos en FA Cup: 5

Partidos en Copa de Liga: 1 (la final)

Partidos en Champions League: 7



Porto

Partidos totales: 28

Partidos de Liga: 18

Partidos de Copa: 3

Partidos de Champions League: 6



En total fueron 54 partidos con dos clubes, más los 19 partidos que jugó con Selección Colombia, entre Eliminatorias y Copa América. Un total de 73 partidos en toda la temporada es una cantidad asombrosa.



Pero no fue solo eso pues su rendimiento de cara a gol es de verdad para quitarse el sombrero: marcó 22 goles, 16 de ellos con Porto (14 en Liga y 2 en Champions) y 6 con Liverpool (4 en Premier y 2 en Champions). Si se suman los 4 tantos de la Copa América que lo convirtieron en goleador de ese certamen (junto a Messi), la realidad es que su efectividad de cara a puerta mejoró de manera notable: ¡Y lo que falta!



Por si faltaran virtudes, su juego asociativo le reportó 9 asistencias en sus dos clubes. ¿Influyente? ¡A ver si no!



Díaz se tomará unas merecidas vacaciones ahora que tiene la satisfacción del trabajo bien hecho. Volverá para hacer la pretemporada que todavía se debe en su nuevo equipo, lo cual seguro lo pondrá al nivel de los astros de la plantilla... si es que aún no lo está. El sueño del que no quiere despertarse apenas empieza. No estará con Colombia en el amistoso contra Arabia Saudí pero no pasa por u falta de compromiso: el descanso es parte vital del proceso, a su regreso estará mucho, mucho más fuerte.