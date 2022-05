Luis Díaz, más que feliz en Liverpool: así despidió la temporada

Luis Díaz terminó sus primeros meses en Liverpool, luego de lograr una gran temporada con los reds, tras llegar a inicios de febrero, luego de las negociaciones con el Porto. El colombiano se ganó un lugar en la nómina titular de los de Klopp y la confianza del estratega.



Tras perder la final de Champions en París, contra el Real Madrid, el ambiente de los reds fue bajo. Pese a esto, fueron recibidos con honores en Merseyside, en medio de la caravana, festejando las otras dos copas locales conseguidas.



El colombiano agradeció todo el cariño recibido, a través de sus redes sociales, tras culminar la temporada “4 de febrero fue el día. Me dieron la bienvenida como uno más de la familia. Desde ese día he soñado despierto, viviendo lo que he deseado toda mi vida”.



“Ahora me han demostrado que los sueños se hacen realidad, déjenme asegurarles que mantenemos el sueño juntos. Así, que con todo lo que queda por ganar, déjalo ser, porque aquí sé que: nunca caminaré solo” concluyó.



El colombiano no está en la nómina de elegidos por Héctor Cárdenas, para los amistosos de junio, por lo que entrará en vacaciones.