Klopp, orgulloso de Díaz y todo Liverpool: también desafió al Madrid

Liverpool perdió este sábado la final de UEFA Champions League frente al Real Madrid, con gol de Vinicius Jr. Los jugadores del equipo inglés salieron golpeados anímicamente tras perder el título europeo en París, pero su técnico les levantó el ánimo con palabras de "papá orgulloso". Jurgen Klopp habló al término del partido y desafió a los de la 'Casa Blanca'.

El diario L'Équipe, de Francia, citó las palabras de Klopp quien habló de lo mostrado por ambos equipos en cancha. "La posesión del balón se repartió por igual. Tuvimos nueve tiros a puerta y ellos solo uno creo. Ellos pudieron marcar y no nosotros, eso es lo que cambió la situación (...) Creamos muchas ocasiones pero el fútbol es de resultados y lo puedes conseguir de diferentes maneras".



Jurgen se mostró orgulloso de lo hecho por su equipo en la temporada de Champions. "Al final del partido felicité a mis jugadores, les dije que estaba orgulloso de ellos. No ganamos pero aun así tuvimos una muy buena temporada, nos perdimos de la Premier por un punto y perdimos esta final por un gol", destacó.



El técnico alemán que dirige a los 'Reds' se sumó a los mensajes de felicitación para Thibaut Courtois, elegido como el mejor de la final, y el técnico Carlo Ancelotti, quien llegó a cuatro títulos en Champions. "Felicito al Real Madrid por su victoria y en especial a su portero, que fue el hombre del partido, así como a su entrenador que ahora es el más laureado de la competición".



En declaraciones recogidas por Marca, de España, Klopp desafió al Real Madrid pensando en próximas temporadas. "Son la realeza de Europa y esto se trata de ganar, pero algún día el Real Madrid perderá una final, no son invencibles".