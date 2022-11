Kun Agüero explotó y defendió a Messi tras amenaza de Canelo

Argentina derrotó a México en el Mundial Qatar 2022 con un resultado de 2-0 que dejó indignados a muchos mexicanos, pero luego de la victoria, los futbolistas argentinos celebraron y uno de los que se le vio muy contento fue a Lionel Messi.



Sin embargo, durante la celebración, Lionel Messi pisó la camiseta de México y eso hizo que llamara la atención del boxeador mexicano Canelo Álvarez, quien entregó fuertes críticas al astro argentino amenazándolo con pegarle al diez.



¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre", dijo Canelo Álvarez en su cuenta de Twitter.



El mensaje no cayó bien en Argentina y muchos salieron en defensa de Lionel Messi, uno de ellos fue Sergio Kun Agüero, quien defendió a capa y espada a su excompañero de seleccionado.



“Señor canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y lo que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, explicó Agüero en respuesta al boxeador.





Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

Mexicanos ardidos: "Messi pisó la bandera de México!!!!"

Messi: Es una playera de un jugador pedorro que no me podría valer más vrg, está en el piso junto con las otras 50 chingaderas que traía en las manos al entrar al vestuario donde me estoy cambiando y festejando. Pará de mmr pic.twitter.com/PekjiclBzu — Cesar (@CesarTheSecond) November 28, 2022



De momento, lo cierto es que Argentina y México aún tienen opciones de clasificar y El miércoles la albiceleste se verá la cara contra Polonia y México necesita que, además de sumar sus tres puntos ante Arabia Saudí, los de Scaloni se impongan por goleada para no quedar eliminados en fase de grupos.