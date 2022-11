España prende las alarmas: una de sus grandes figuras no se entrenó

Con el objetivo claro de sellar la clasificación contra Japón, España trabaja incesantemente, y no pierden el tiempo con ese único anhelo. Un mano a mano a la misma hora de Alemania vs Costa Rica en la que cualquiera de los dos podría también clasificar. Una victoria los separa y así certificarían el boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo de Catar.

No hay descanso en la selección de España, pues Luis Enrique fue enfático en continuar las sesiones de entrenamiento con miras a enfrentar a Japón. Sin embargo, en la última sesión, hubo una información que puede complicar al grupo. Tras un choque en el partido contra Alemania, Pablo Gaviria, o mejor conocido como Gavi, sufrió un golpe que lo condicionó para ejercitarse con el combinado nacional.



No obstante, hay calma en España, pues todo parece que Luis Enrique también permitió que Gavi no estuviera dentro de la sesión de entrenamiento. El calor podía complicar también al joven jugador que sufrió un golpe contra Alemania, pero parece que no será sensible el tema con el juvenil del FC Barcelona, pues hay tranquilidad e indican que estará disponible el jueves para el enfrentamiento fundamental contra Japón con el objetivo de sellar la clasificación a la siguiente fase.



Así las cosas, los otros 25 jugadores sí estuvieron disponibles en la sesión de entrenamiento que comandó Luis Enrique. Gavi fue el único que no estuvo dentro de la actividad con todo el grupo. Pese a no acompañar a sus compañeros, el volante es uno de los jugadores vitales para el mediocampo del estratega ibérico. Contra Alemania tuvo mucha intensidad, y Luis Enrique prefirió apartarlo de la sesión para resguardarlo y que esté en óptimas condiciones para el siguiente encuentro.



Sin duda alguna, Gavi es de los favoritos de Luis Enrique en ese esquema de volantes con Pedri y Sergio Busquets. No parece ser un tema sensible, pero en un torneo tan corto, y sin entrenarse, puede significar un trago amargo para el director técnico ex Barcelona.