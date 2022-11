¡España invencible! Impresionante invicto y supremacía contra Alemania

Sin duda alguna, el partido para alquilar balcón y no moverse de casa era el de España vs Alemania. Fiel al juego que se esperaba, ambos combinados nacionales salieron a buscar abrir el encuentro, con un dominio tal vez más marcado en la primera parte de los teutones, tanto así, que Antonio Rüdiger anotó el primero, pero en fuera de juego. El defensor central del Real Madrid continuó intentando, pero se fueron al descanso sin goles en el tanteador.

No fue sino en el segundo tiempo cuando Luis Enrique movió al equipo con la entrada de Álvaro Morata por Ferrán Torres y ahí empezó a cambiar el juego. Jordi Alba se vistió de asistente para que Morata marcara el primero de la noche. Un cambio más que influyente. Sin embargo, Alemania igualó con Niclas Füllkrug, pero no le pudieron hacer más daño a los ibéricos. El empate dejó consecuencias, pues la ‘Roja’ tendrá que, sí o sí ganarle a Japón en la última jornada para sellar su clasificación anticipadamente a los octavos de final.



Aunque todo culminó en igualdad a un tanto, España no sufrió la caída de un impresionante invicto que tiene enfrentando a Alemania. Han pasado ya 34 años de supremacía española contra los teutones, pues los dirigidos actualmente por Luis Enrique cosechan seis partidos sin perder desde 1988. La última vez que perdió fue en dicho año en la Eurocopa 2-0.



De ahí en adelante, la historia ha sido más que dulce para España que en esos seis compromisos, entre Eurocopa, Copa del Mundo, y la novedosa Uefa Nations League no sabe lo que es salir derrotado, y lo confirmó el 27 de noviembre del 2022. No es coincidencia no haber caído, pues es parte de un gran invicto que los teutones no le han sabido quitar.



Como si fuera poco, de esos últimos seis partidos sin perder en Copa del Mundo, Eurocopa y Uefa Nations League, han dejado estadísticas muy similares con tres victorias y tres empates.



Estos han sido los últimos antecedentes entre ambos combinados nacionales:



Mundiales:



• Estados Unidos 1994 – fase de grupos: Alemania 1-1 España

• Sudáfrica 2010 – semifinal: Alemania 0-1 España

• Catar 2022 – fase de grupos: Alemania 1-1 España



Eurocopa:



• Austria/Suiza 2008 – final: Alemania 0-1 España



Uefa Nations League:



• 2020/2021 – fase de grupos: Alemania 1-1 España

• 2020/2021 – fase de grupos: España 6-0 Alemania