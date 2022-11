Grupo E del Mundial 2022: ¿Pueden quedar afuera España y Alemania?

El grupo E del Mundial Qatar 2022 está que arde. El inesperado triunfo de Costa Rica sobre Japón, así como el empate entre España y Alemania, dejó a los cuatro equipos con posibilidades de clasificar a los octavos de final.



España es líder de la zona (revise acá la tabla de posiciones), pero el triunfo 7-0 sobre Costa Rica y el empate con los alemanes, no le garantiza todavía su paso a la siguiente ronda. ¿O sea que puede quedar eliminada España?



Por su parte, Alemania es colero y podría quedarse afuera, pero tiene chances claras de clasificarse, aunque no dependa de sí mismo.



Estas son las cuentas de cada equipo para avanzar a octavos de final:



El jueves 1 de diciembre, a las 2:00 p.m. (hora de Colombia), se enfrentarán Japón vs. España y Costa Rica vs. Alemania.



- España: ganando pasa a octavos como primero de su grupo. Si empata también clasifica, pero el primer lugar no estaría garantizado, así que debe esperar a que no gane Costa Rica o a que Alemania no gane por más de 8 goles. Quedaría eliminada si pierde y ganan los ticos.



- Japón: ganando estaría en octavos de final y sería líder salvo una goleada de Costa Rica a Alemania por más de 7 goles (dependiendo de la diferencia de gol nipona). Si empata, debe esperar el mismo resultado en el otro partido. La derrota lo elimina.



- Costa Rica: debe ganar, así sea 1-0, para clasificar y no depender del otro partido. Incluso, si suma los tres puntos y hay empate en España-Japón, ¡sería primera! Empatando o perdiendo, se despide del Mundial.



- Alemania: primero hay que decir que si empata o pierde, quedará eliminada. El triunfo es una obligación y sin embargo no es suficiente: solo servirá ganar si España le gana a Japón; si empatan españoles y nipones, Alemania deberá ganar por dos goles.