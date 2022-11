¡Camerún armó un incendio! Jugador desconvocado en pleno Mundial

En pleno Mundial de Catar 2022, las 32 selecciones luchan por la manera de clasificar a los octavos de final. Sin embargo, ya hay dos combinados nacionales eliminados como lo son Catar, como anfitriona y peor sede en cuestión de resultados en toda la historia de las Copas del Mundo, y Canadá. Camerún y Serbia, naciones que se enfrentan por el Grupo G, alguna de ellas podría quedar afuera en un partido crucial.

Por esta misma razón, resulta curioso que una de esas selecciones no entre con todo su arsenal, pues Rigobert Song, director técnico de Camerún decidió no tener en cuenta a uno de sus pilares para este compromiso, y, como si fuera poco, tal vez descartado completamente para lo que resta de la Copa del Mundo. Sin conocer mucha información, se pudo saber por medio de la Federación Camerunesa de Fútbol que André Onana, guardameta del Inter de Milan, con pasado en el Barcelona y Ajax, además de ser el inicialista en el arco ha sido desconvocado.



Y, lo que resulta aún más curioso es que André Onana abandonó completamente la concentración. Camerún no ha dado una razón en particular de la salida de su guardameta, que ni siquiera estuvo en el banquillo contra Serbia. En su lugar en el arco estuvo Devis Epassy. Un misterio que tocó las puertas de la Federación Camerunesa de Fútbol, pues Samuel Eto’o, leyenda africana y ahora en su función de presidente del ente, intentó hablar con Rigobert Song, pero la decisión del estratega con Onana ya estaba tomada.



Un conflicto que esperará una solución próximamente y que ha golpeado, sin duda alguna, fuerte en el combinado nacional. Altercados entre Rigobert Song y André Onana por indisciplina que causaron la explosión y la primera ausencia de la Copa del Mundo por razones misteriosas. Partido de vida o muerte contra Serbia, pero sin el golero habitual sin conocerse mucha información de la trifulca ni su posible regreso.