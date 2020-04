Chisme de maltrato a una mujer que le inventaron a Borré en Argentina

Rafael Santos Borré vive unos días de descanso y trabajo físico en su hogar junto a su pareja, Ana Caicedo, quien también lo acompaña en el entrenamiento físico casero.

Y fue la pareja del futbolista quien recordó un desafortunado episodio con el controvertido y polémico Pablo Carrozza, periodista argentino que habla constantemente mal de los jugadores colombianos en ese país.

Ana Caicedo, en un Live de Instagran, recordó que en el 2018 este hombre habló de una supuesta denuncia que había contra el futbolista barranquillero porque supuestamente había golpeado a una mujer.

“Fue un momento difícil cuando salió el chisme de que Rafa había golpeado a una mujer. Cuando supimos de dónde había salido, vimos que era con mala intención. Son las reglas de juego acá en Argentina, pasó antes de un clásico por Copa. A los colombianos de Boca también les ha pasado. El fútbol mueve cosas muy lindas pero también muy oscuras. Después Rafa empezó a hacer goles y se reinventó", dijo sobre el episodio que sucedió entre los octavos y los cuartos de final de ese campeonato.

La comunicadora de profesión también contó de cómo fue su experiencia en España, pues Borré estuvo en el Atlético de Madrid y Villarreal, aunque no le dieron muchas oportunidades y tampoco se sintieron a gusto con otros aspectos.

“En Madrid nos encontramos con algo que no esperábamos. No le dieron posibilidades en el Atlético y tampoco en Villarreal, club al que fue a préstamo. Estábamos acostumbrados a que a Rafa lo trataran muy bien, pero solo nos preguntaban por la serie Narcos… Era muy chocante porque no sabían nada de la cultura colombiana. Fue una experiencia que nos sirvió para madurar", dijo.

Ya son dos años en el equipo millonario y Borrés está cerca de convertirse en el máximo goleador de la era Gallardo, situación que tiene al futbolista entrenando a tope para cuando se dé la oportunidad de volver al terreno de juego.