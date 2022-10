Un Nacional necesitado quemó cartas: curiosa revelación de Alexis

Atlético Nacional consumió su eliminación, esa que se veía venir después de un mal semestre en el que no pudieron sostener la corona. Los verdes cabalgaron con todos los problemas habidos y por haber, los directivos volvieron a pecar con una dirigencia en crisis por los recurrentes cambios, primero, en su presidencia, y segundo, los diversos estrategas que pasaron sin pena ni gloria.

El mal ambiente empezó tras la salida de Giovanni Moreno, tal vez exagerada por lo dicho en la rueda de prensa del campeón cuando señaló que el fútbol era muy injusto con Hernán Darío Herrera por ser el técnico con un contrato de seis meses, al igual que ser el entrenador campeón que menos ganaba en el rentado loca. Algo que no le gustó para nada a los directivos que cesaron al timonel liderado por el ‘Arriero’.



Después de la salida de Hernán Darío Herrera, llegó un viejo conocido, Pedro Sarmiento, quien hizo parte del cuerpo técnico del ‘Arriero’. Un nuevo interinato en las filas de Atlético Nacional, y aunque mantuvo un invicto importante de fechas sin caer, los rumores que ponían a Sarmiento afuera del club se empezaron a hacer realidad y se decantaron por otro conocido como Paulo Autuori.



El brasileño se encargó de tomar al club en las últimas jornadas. Un castigo duro para Pedro Sarmiento que estaba haciendo bien las cosas. Paulo Autuori tampoco pudo cambiar la realidad, y ante La Equidad en otra igualdad, no lograron la clasificación. Al último minuto, Jefferson Duque falló una pena máxima atajada por Washington Ortega para consumir la despedida en el torneo.



Sin embargo, la curiosidad se presentó en el transcurso de los 90 minutos, pero solo salió a la luz sobre el final del mismo en la rueda de prensa. Alexis García, estratega de La Equidad con un paso muy recordado por Nacional en la Copa Libertadores de 1989 que alzaron los verdolagas. Por esta razón, el chocoano está muy ligado al verde paisa, y los jugadores antioqueños lo saben.



Intentaron seducir al entrenador rival por esa vía del amor que siente por el equipo. En busca de una clasificación, quemaron todas las cartas y las posibilidades. Pues Alexis García comentó en rueda de prensa que Jarlan Barrera y Andrés el ‘Rifle’ Andrade intentaron ‘negociar’ ayudas para sujetar la tabla de los ocho.



La revelación de Alexis García fue en la rueda de prensa, pues Alexis mantuvo lo siguiente entre una sonrisa grande y una que otra risa, “entrar a este templo del fútbol es una sensación grandísima; con Nacional, así sea a enfrentarlo, con la honestidad que hay que hacerlo. Dialogaba con Jarlan y con Andrade, me decían ‘vos querés mucho a Nacional’. Y yo: ‘claro, pero estamos compitiendo. Háganle, vamos”.



Nacional movió todas las palancas, y se encontraron con un arduo rival que no iba a regalar absolutamente nada. Ni porque se estuviera tratando del amor de un entrenador por el equipo rival. En una competencia, no había forma que La Equidad se dejara seducir por contrarios, pero al menos los verdes lo intentaron convencer.