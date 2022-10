Nacional no pudo con La Equidad y quedó eliminado de la Liga

Atlético Nacional empató 1-1 con La Equidad, en el cierre de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay II-2022. El conjunto antioqueño quedó eliminado de los cuadrangulares semifinales, cuando tenía todo servido para lograrlo. Imprecisiones y la falta de efectividad ñes pasó factura.



Con el impulso de su afición, Nacional salió a buscar la ventaja y la consiguió al minuto 3, a través de Cristian Castro Devenish, tras un centro de Jarlan Barrera, desde el sector izquierdo. Con ese resultado, el conjunto antioqueño se metía parcialmente al grupo de los ocho.

Los verdolagas controlaban la pelota, pero les costaba entrar al área rival, al minuto 21 y tras una jugada colectiva, Sebastián Gómez tuvo el segundo, pero su remate se fue desviado.



Al minuto 34, Dorlan Pabón por la banda izquierda remató a puerta, pero la pelota pasó cerca del arco asegurador. Dos minutos después, Felipe Román no pudo aprovechar un pase de Gómez y su remate se fue muy suave, al 38, Pabón tras un tiro de esquina, remató con más fuerza y el golero Washington Ortega estuvo atento.



Al 44 se acercó La Equidad tras un saque de banda desde el sector izquierdo, Amaury Torralvo desbordó, pero no encontró destinatario la pelota. Dos minutos después, Pablo Sabbag remató de media distancia y la pelota pasó muy cerca.



En la etapa complementaria, ambos equipos salieron con los mismos jugadores. Al minuto 8, la visita hizo dos cambios; ingresaron Faber Gil y Duvier Riascos en lugar de Stalin Motta y Ederson Moreno.



El encuentro seguía muy equilibrado, al minuto 16, Nacional hizo su primer cambio, ingresando Daniel Mantilla en lugar de Jarlan Barrera. Mientras que La Equidad hizo su tercer variante, ingresando Joiner Moreno por Yoiver González.



Al minuto 24, La Equidad realizó dos cambios, ingresaron Johan Rojas y Francisco Chaverra en lugar de Carlos Arboleda y Amauri Torralvo. Un minuto después, tras un cobro de tiro libre desde el sector derecho, Chaverra empató para La Equidad, sacando de manera momentánea a Nacional, debido a los resultados en los otros estadios.



Tras el empate, Nacional despertó y salió a buscar la victoria para volver a meterse en el grupo de los ocho. Al minuto 34, Nacional efectuó dos cambios, ingresaron Yeison Guzmán y Andrés Andrade, en lugar de Dorlan Pabón y Yerson Candelo.



En tiempo de descuento, una jugada de ataque derivó en una supuesta falta de Diego Polanco sobre Jefferson Duque, aunque la jugada siguió, el VAR llamó al juez central Luis Matorel para que viera la jugada, dos minutos después, el árbitro sancionó la falta ante la protesta de los jugadores visitantes. Duque cobró y lo atajó el golero asegurador.



Al final, Nacional quedó eliminado por su falta de eficacia, no saber cerrar algunos partidos y resignar puntos de local y visitante. Se van abucheados por los más de 40.000 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8