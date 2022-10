Santa Fe sorprende: clasificó como líder de la Liga BetPlay II

Pudo más la fe en el trabajo propio que las críticas y los inconvenientes que se presentaron en el segundo semestre: Independiente Santa Fe venció 2-1 a Once Caldas en partido de la fecha 20 del ‘todos contra todos’, y se clasificó a los cuadrangulares semifinales como líder sorpresivo de la Liga BetPlay Dimayor II-2022.



Y para reflejar que el equipo cardenal, que dirige Alfredo Arias, es un equipo luchador y combativo, pero que se termina imponiendo contra los obstáculos, así fue su partido en El Campín contra el equipo de Manizales.



A los 7 minutos, Edwar López anotó el 0-1 para el Once, como premio a su buen arranque de la primera parte. En ese momento el visitante era mejor, pero Santa Fe no bajó los brazos.



A los 42 minutos, doble cabezazo en el área: Carlos Sánchez impactó y se la dejó a Andrey Estupiñán para otro certero testazo para el 1-1 cardenal.



A los 58 otro cabezazo, esta vez de Geisson Perea, significó el 2-1 de la remontada de Santa Fe, la eliminación del Once Caldas, y el sello del liderato albirrojo, que será cabeza de serie en el sorteo de los cuadrangulares.