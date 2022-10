América sufrió pero clasificó: empató sin goles en Santa Marta

Unión Magdalena empató 0-0 contra el América de Cali por la última fecha del segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2022, en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Duelo en el cual los escarlatas no tuvieron un poderío ofensivo importante, a pesar de contar con un jugador más por 45 minutos, pero consiguieron el objetivo principal que era la clasificación.



El compromiso inició con bastante paridad, pero poco a poco la visita fue tomando la posesión del esférico y teniendo las primeras ocasiones en el arco defendido por Ramiro Sánchez. El elenco local fue recuperando la pelota, pero con poca productividad en el ataque.

Al minuto 23, Esneyder Mena recibió el balón por el costado derecho, avanzó varios metros en la individual, esperó a que llegaran sus compañeros y jugó con Adrián Ramos. El delantero dentro del área asistió a Carlos Sierra, quien remató de media distancia y pasó muy cerca del vertical izquierdo de Sánchez. Segundos después, llegó la pausa de hidratación por la alta temperatura en Santa Marta.



Luego del minuto 35, los samarios tuvieron varias aproximaciones con centros al área rival, pero el arquero Joel Graterol las detuvo o envió al tiro de esquina. Sobre el minuto 45+1, el árbitro Jhon Ospina expulsó con roja directa a Diego Chávez por clavarle los taches en un muslo a Mena, en un balón dividido donde anticipó el extremo americano.



Para el segundo tiempo no hubo novedades y el juego no cambió mucho. Al minuto 53, América rechazó una pelota, Jairo Palomino remató desde aproximadamente 32 metros y pegó en la escuadra superior derecha del guardameta Graterol. Los escarlatas continuaron teniendo la posesión, pero sin pesar en el ataque.



Posteriormente América hizo los primeros cambios. Ingresaron Iago Falque y Daniel Mosquera por Juan David Pérez y Daniel Hernández. En el Unión Magdalena entraron Stiwar Mena, Fabián Cantillo y Juan Del Rio por Nicolás Gil, José Lloreda y Agostino Spina.



Al minuto 73, el local tuvo dos opciones con mucho peligro. Primero con un tiro libre de Palomino que no pudo controlar Graterol y luego Del Río, donde actuó nuevamente el guardameta venezolano. Después, Alexandre Guimaraes realizó otra sustitución. Saltó al campo Nicolas Giraldo por Brayan Vera.



En los instantes finales, al minuto 88, Jonathan Lopera derribó a Mosquera en el área y el juez central decretó penalti a favor de los escarlatas. Luego fue llamado por el VAR de Héider Castro, la revisó y cambió su decisión. Con el que minutos después, terminó el encuentro con la clasificación del América de Cali y la eliminación del Unión Magdalena.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_1