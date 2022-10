Autuori: ‘Debemos evaluar todo para conformar un equipo competitivo’

Atlético Nacional terminó la temporada 2022, tras empatar 1-1 con La Equidad, por la fecha 20 en la Liga BetPlay II-2022. El técnico Paulo Autuori habló sobre el momento del equipo verdolaga. “No me gusta hablar de frustración, tampoco los jugadores se pueden quedar en eso. Lucharon, jugaron y trabajaron, así es el fútbol. Hay que entender que se hizo todo, estamos tranquilos, uno pelea para clasificar, no fuimos eficaces”.



El estratega señaló que “en este momento, pienso que hay que formar una plantilla abierta a la construcción. En el fútbol no hay tiempo, no podemos lamentarnos, hay que entender lo que estamos haciendo y debemos estar más fuertes, especialmente en lo mental. La calidad técnica no alcanza. Hay que estar equilibrados, no estar desbalanceados para poder competir”.



Además, detalló que “un favorito no se mide por el peso de una camiseta. Se puede ser favorito por tradición, pero hay que confirmarlo en el momento. El equipo logró un objetivo del año, hay que hacer un balance. Debemos evaluar todo para conformar un equipo competitivo”.



Sobre la continuidad de Jefferson Duque y su renovación, el entrenador brasileño explicó que “Jefferson Duque es el tercer goleador en la historia del club, a mí no me gusta comparar. Él tiene su valor, somos un grupo. Las cosas están muy claras y no hay nada que reprochar, debemos buscar la manera para construir. Me gusta agarrar los retos. La plantilla la armaremos en conjunto”.



Finalmente, explicó sobre las variantes que realizó el equipo promediando la segunda mitad. “Teníamos varias opciones para hacer cambios. (Daniel) Mantilla dio equipo, (Yeison) Guzmán y (Andrés) Andrade entraron bien. La línea de ganar y perder es muy delgada. Hay cosas que debemos hablar con los jugadores”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8