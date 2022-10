Nacional no tuvo la jerarquía para defender el título: análisis

Atlético Nacional quedó eliminado de la Liga BetPlay II-2022, los verdolagas no pudieron contra La Equidad, en casa y con poco más de 40.000 espectadores. El equipo reflejó en este partido las irregularidades con las que lo dejan al margen de la competencia. A continuación, les dejamos cinco aspectos de la debacle.

Sin rumbo: La salida de un referente dentro y fuera de la cancha como Giovanni Moreno fue el detonante en un Nacional que no tuvo un norte, que terminó en dos fracasos deportivos en el segundo semestre: fuera de la Copa Colombia y en la Liga, donde en ambos llegaba como campeón defensor. Hernán Darío Herrera quedó en el cargo tras la estrella 17 pero dejaba más dudas que certezas, Pedro Sarmiento lo sucedió en el puesto, como interino mientras llegaba un técnico que idearía el proyecto para la Copa Libertadores 2023. Contrataron a Paulo Autuori, pero la directiva le encargó que dirigiera el equipo en las últimas dos fechas del todos contra todos. El brasileño, sin saber a ciencia cierta si hubo empalme o no, le sucedió lo mismo que cuando llegó en el segundo semestre de 2022, donde el equipo dependía de sí mismo para clasificar y en la última fecha quedó afuera contra Leones en Itagüí, equipo que estaba descendido y eliminado del campeonato. Con una cabeza débil, las demás partes difícilmente puedan funcionar.



Jugadores en bajo nivel: A pesar de sus 11 goles, lo de Jefferson Duque es insostenible. Es un jugador que no marca diferencia, ni peso en el frente de ataque. Los defensas saben sus movimientos y es fácil superarlo. En los penales era infalible hasta el de este domingo que se lo atajó el golero de La Equidad Washington Ortega. De ahí para atrás, la lista es larga, empezando por jugadores como Andrés Andrade, Yerson Candelo, Daniel Mantilla, Danovis Banguero, entre otros. La irregularidad pasó también por estos elementos que no pudieron marcar diferencia como el semestre anterior.

Resultados: Nacional logró 30 puntos, producto de siete victorias, cuatro empates y seis derrotas. Anotó 31 goles y recibió 25. Como local logró 19 puntos, dejando escapar 11, por citar algunos partidos que pudo ganar, el de La Equidad, el de Águilas Doradas, frente a Envigado y empezando el campeonato contra Cortuluá. No cuento la derrota con Millonarios, porque los de Alberto Gamero fueron superiores. De visitante, Nacional sumó 11 puntos y de los partidos que pudo ganar y le faltó consistencia sería contra Pereira, América, Santa Fe y Tolima. En medio de un campeonato tan irregular, los verdes fueron uno de los más destacados.



Tema dirigencial: El cambio de presidente sobre la marcha en el torneo, pudo afectar el rendimiento del equipo. Las decisiones radicales incidieron en estos dos fracasos deportivos. Volvemos a lo primero, si la cabeza no funciona bien, lo demás es complejo de andar.



Crítica: Faltó más crítica de la afición. Muchos aplaudieron a los jugadores y entendieron un mensaje errado. Los apoyaron, pero no captaron ese sentido. Es importante concentrarse en el juego, en lo que no se está haciendo bien para encontrar soluciones, no tomarse nada personal, simplemente poner atención al tema deportivo.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8