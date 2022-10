Sebastián Gómez habló tras la eliminación: ‘nos duele la camiseta’

Atlético Nacional quedó afuera de la Liga BetPlay II-2022, los verdolagas no lograron defender el título. Al final del empate contra La Equidad, Sebastián Gómez habló en conferencia de prensa sobre el momento el equipo.



"El sentimiento es de impotencia porque queríamos defender el título. La vida sigue, hay que trabajar, evaluar muchas cosas y en los momentos no tan buenos, es donde se ven los compañeros. Tendremos que estar unidos, siempre vamos a estar con la cabeza en alto", indicó.

Además, "somos un equipo en las buenas y en las no tan buenas. Hay que trabajar, seguir adelante y pedir disculpas porque quedamos eliminados".



En cuanto al partido, "nosotros no subestimamos a los rivales. No los miramos por encima del hombro, teníamos que demostrar porqué somos campeones. Damos la cara, nos duele la camiseta y hay que evaluar lo que no hicimos bien, debemos camellar".



Finalmente, el jugador comentó que "como capitán del equipo siempre voy a poner la cara por los jugadores y amigos. A todos nos está doliendo mucho, como capitán del equipo daré la cara cuando las cosas van bien y cuando no van bien".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8