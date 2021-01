Ganó, se ilusionó, pero no le alcanzó: River, sin final de Copa

En Sao Paulo la victoria fue de River Plate, pero la clasificación quedó en poder de Palmeiras. El partido contó con gran protagonismo del VAR, con gol anulado y penalti reversado. De todo pasó en la semifinal de vuelta, en la que el elenco argentino estuvo muy cerca de lograr la hazaña. Rojas y Borré marcaron para el descuento y alimentaron la ilusión en territorio brasileño. El verdao está en la final continental (3-2, el global).

Desde los primeros minutos el partido se tornó intenso, de ida y vuelta, digno de una semifinal continental. El de la necesidad, River Plate, no salió a especular y después de caer humillado por tres goles en su patio, en el primer tiempo hizo todo para sacar un descuento importante. El defensor paraguayo Robert Rojas y el delantero colombiano Rafael Santos Borré, alimentaron la ilusión.



Y es que en los primeros minutos Palmeiras tuvo una aproximación con Luis Adriano, pero apareció Franco Armani para quedarse con el mano a mano. River Plate reaccionó con el colombiano Borré, quien buscó sorprender a Weverton, pero el portero brasileño atrapó la pelota tras una espectacular estirada.



El elenco millonario siguió intentando hasta que a la altura del minuto 29, marcó el primero. Robert Rojas aprovechó un córner y llegó completamente solo desde atrás, para imponerse en un gran salto y empalmar de cabeza con destino al ángulo. ¡Imposible para el arquero!...



Antes de irse al camerino el conjunto argentino acortó más la diferencia. Transcurría el minuto 44 cuando Nicolás de la Cruz metió un centro desde la derecha, y tras doble cabezazo, la pelota se fue al fondo. El encargado de marcar el 3-2 fue el colombiano Rafael Santos Borré, que celebró a rabiar. La ilusión estaba a flor de piel.



En el segundo tiempo, sobre el primer minuto, de la Cruz probó con el balón detenido; la pelota se filtró entre la barrera y pasó muy cerca al palo de Weverton. Cuatro minutos más tarde y tras un pase desde izquierda, Gonzalo Montiel apareció por el otro costado para rematar de pierna derecha y enviarla al fondo. Sin embargo el VAR, con el colombiano Nicolás Gallo a cargo, apareció para invalidar la acción, por fuera de lugar de Santos Borré.



River totalmente lanzado al ataque siguió insistiendo y a los 58', de no ser por el arquero Weverton, se habría marcado el empate con gol en contra.



El Palmeiras que goleó en el estadio Libertadores de América siguió sin aparecer en el Allianz Parque. El único remate a puerta en el complemento fue un tiro libre de Luiz Adriano, que se fue desviado (por mucho) sobre el horizontal.



Desde el minuto 74 el elenco millonario jugó con diez, tras la expulsión del autor del primer gol. Un minuto más tarde, cuando Alan Empereur se cruzó en el camino de Matías Suárez y el árbitro no dudó en sancionar penal. El VAR apareció para pedirle revisión y tras observar varias veces, el uruguayo Esteban Ostojich decidió reversar la decisión.



Los argentinos, instalados totalmente en campo rival, no bajaron los brazos y buscaron el tercero, pero al final, Palmeiras consiguió con sufrimiento el pase a la gran final de la Conmebol Libertadores 2020.



Este miércoles, a partir de las 5:15 pm, Santos y Boca Juniors que no se hicieron daño en el juego de ida, definirán al rival de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores.



Síntesis



Copa Libertadores (Semifinal vuelta)

Palmeiras 0-2 River Plate (Global 3-2)

Estadio: Allianz Parque, Sao Paulo

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)



Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez (C), Alan Empereur, Viña; Danilo, Zé Rafael, Rony; Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Luiz Adriano.

DT: Abel Ferreira

Goles: No hubo

Tarjetas amarillas: Luan García, Marcos Rocha



River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Javier Pinola (C), Paulo Díaz; Fabrizio Angileri, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz; Matías Suárez, Rafael Santos Borré.

DT: Marcelo Gallardo

Goles: Rojas (29'), Borré (44')

Tarjetas amarillas: Rojas (62', 73'), Borré (75')

Tarjeta roja: Rojas (73')