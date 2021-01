Caso Uribe: representante habló de la negociación con Millonarios

Millonarios quiere se protagonista en el 2021 y para eso deberá conformar una plantilla sólida y competitiva, para luchar por el título de Liga del 2021.

Con la llegada de Fredy Guarín, Harrison Mojica y Daniel Ruiz, como refuerzos; y el regreso de Jader Valencia, el conjunto embajador trabaja en la pretemporada, de cara al inicio del campeonato el próximo 17 de enero frente a Envigado.



Sin embargo, ante la presión de los hinchas y de diferentes sectores al exigir un delantero de jerarquía para el inicio de las competencias, el nombre de Fernando Uribe tomó relevancia, a tal punto que las directivas del equipo albiazul inició una negociación con el artillero pereirano, quien a sus 33 años sigue sin encontrar equipo.



Justamente, en medio de los rumores que vinculaban al atacante con su regreso al cuadro de la capital, Luis Carlos Serrano, su representante, habló con Blog Deportivo, de Blu Radio, y se refirió al posible arribo del artillero al conjunto albiazul.



“Sí, él tenía todas las intenciones de llegar a Millonarios. Tanto así que me pidió acercamientos, pero hace un momento me comentó que lamentablemente no pudo llegar a ningún acuerdo económico con el señor Gustavo Serpa (máximo accionista de Millonarios)”, dijo.



Asimismo, Serrano aseguró que el jugador sostuvo un diálogo con los dirigentes, pero no logró llegar a un acuerdo económico, por ende, su llegada al equipo, está casi que descartada.



"Él mismo se puso al frente de la negociación. Yo no estuve en la última reunión. Fue entre él y Gustavo Serpa. Solo me comentó que socializaron temas económicos, pero no pudieron llegar a un acuerdo lamentablemente... dejamos pasar dos opciones por todo este tema. Hasta el momento no ha llegado ninguna oferta formal del fútbol colombiano. Si llega, la analizaremos”, precisó.



Por último, el agente habló sobre el futuro de Uribe, señalando que hay una opción en Barcelona, de Ecuador, la cual se podría llegar a dar.



“Lo de Barcelona no quedó descartado. Inicialmente pasaron una propuesta, que aceptamos y firmamos, pero el club bajo su presupuesto y cambiaron los términos. Sin embargo, pueden llegar sorpresas sobre ese tema. Se puede revivir”, concluyó.