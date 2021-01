Ocho refuerzos: Bonilla y Herazo lideran listado en La Equidad

Este martes, La Equidad hizo oficial la vinculación de ocho jugadores para 2021, entre los que se encuentra el caldense Cristian Bonilla. El arquero regresa al asegurador después de un fugaz paso por Millonarios. Los aseguradores también han perdido varias piezas claves para la temporada que iniciará esta semana.

A través de un comunicado el club hizo oficial la llegada de ocho refuerzos: los porteros Cristian Bonilla, que estuvo hasta noviembre en Millonarios y Sergio Felipe Román, canterano de Once Caldas. Daniel Mantilla, volante procedente de Patriotas; Diego Herazo, atacante que disputó la última temporada con Bucaramanga y el volante Larry Angulo que llegó del Medellín, además de Ómar Duarte, cedido por Atlético Huila. Por último, los venezolanos Jean Fuentes (ex Deportivo La Guaira) y José Rafael Hernández (ex Atlético Venezuela).



📄 Comunicado oficial de prensa 02-2021 Altas equipo profesional masculino pic.twitter.com/iWgn6VmZ4X — EquidadClubDeportivo (@Equidadfutbol) January 12, 2021

Cabe destacar que estos ocho jugadores y Marvin Vallecilla se presentaron la semana anterior a pruebas en el equipo bogotano. Sin embargo el fichaje del lateral/extremo izquierdo fue descartado tras los exámenes.



De momento, el equipo de Alexis García ha perdido a Diego Novoa, que fichó con América, Joan Castro con Junior, Matías Mier con Independiente Medellín, además de Brayhan Torres, Alex Rambal y Andrés Murillo. No se descarta la salida del lateral Andrés Correa.