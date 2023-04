Ninguno se rajó: balance de colombianos en Libertadores y Sudamericana

Este jueves terminó la primera semana de Copa Libertadores y Sudamericana en fase de grupos, dejando un balance positivo para los clubes colombianos. Millonarios, Nacional y Tolima ganaron sus partidos frente a Defensa y Justicia, Patronato y Puerto Cabello, mientras que DIM, Santa Fe y Pereira rescataron un punto ante rivales de cuidado como Internacional, Goiás y Colo Colo.



Positivo balance en la jornada (tres victorias, tres empates). Ninguno se rajó. Vea el completo resumen que preparó FUTBOLRED con los colombianos que tienen acción en copas:

Medellín perdonó a Inter de Porto Alegre

El rojo antioqueño se estrenó en el Atanasio Girardot frente al Inter de Porto Alegre y empezó ganando con gol de Víctor Moreno. Sin embargo, un error defensivo le salió caro pues terminó repartiendo los puntos tras la anotación de Alan Patrick. Pese a ello, DIM mostró una buena cara frente a uno de los rivales de peso en su grupo.



El equipo de David González que desde la fase previa, se mantiene invicto en la Libertadores después de cinco partidos; había ganado uno y empatado otro ante El Nacional y Magallanes. Con este resultado se puso tercero en el grupo B por detrás del Club Nacional que venció a Metropolitanos, y del brasileño Inter. El próximo partido será de visita frente a los uruguayos.

Nacional sufrió pero dio vuelta en Argentina

Los verdolagas empezaron sufriendo ante Patronato. Sobre el minuto 2, el equipo de la B en Argentina ya estaba arriba en el marcador con un gol histórico de Mateo Levato, encargado de anotar el primer tanto del equipo de Paraná en un torneo continental. Aunque el dominio fue amplio para Nacional, Patronato hizo daño cada vez que cogió la pelota.



En el segundo tiempo, sobre los 77 minutos, llegó un penalti que desestabilizó a los argentinos. Dorlan Pabón castigó con un cobro potente. Apenas pasaron 2 minutos cuando Nacional marcó el segundo, de nuevo con Pabón. El impulso del primer gol les alcanzó para llevarse la victoria. Sufrida, pero al fin y al cabo, suficiente. Se llevaron los primeros puntos. Ahora, a esperar por Melgar.

Pereira plantó cara y sumó su primer punto en Libertadores

El vigente campeón colombiano plantó cara al histórico Colo Colo, que intentó ponerlo contra las cuerdas desde el primer tiempo. Una falta en el área desequilibró la balanza tras el tanto de penalti de Leonardo Gil. El primer cobro lo atajó Aldair Quintana pero tras la invasión del Pereira tuvo que repetirse. Esta vez no lo logró y los chilenos se ponían 0-1.



Casi sobre el final del partido, cuando transcurría el minuto 81, apareció el salvador: Ángelo Rodríguez. Un gol que salvó el debut del aplicado Pereira, que hizo todo para no quedarse con las manos vacías. Primer punto que suma en una Libertadores. Ahora, tendrá que preparar su visita a La Bombonera.

Millonarios se 'bailó' a Defensa y Justicia en El Campín

El que se disfrutó su estreno fue Millonarios. El equipo de Alberto Gamero ganó, goleó y gustó ante un tímido Defensa y Justicia, que mostró muy poco en El Campín. Los albiazules ganaron con autoridad y aplastaron a los argentinos con doblete de Leonardo Castro y anotación de David Macalister Silva. ¡Partidazo!



Millonarios tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para romper el cero en la fría noche capitalina. Leo convirtió de penalti a los 59' y diez minutos después concretó el segundo. Para redondear su buen debut en Sudamericana, Castro se apuntó con la asistencia para 'Maca'. Ahora lideran el Grupo F junto al América MG. En dos semanas visitarán a Peñarol.

Santa Fe sumó un punto de oro de visita en Brasil

El equipo de Hernán Torres visitó a Goiás con duras bajas, entre ellas la del arquero José Silva. Varios novedades en la nómina titular buscando sorprender en su estreno continental, pero al final, no pasaron del 0-0. Partido con muy pocas emociones y en el que los equipos no quisieron tomar muchos riesgos.



Al final, Santa Fe no defraudó y se llevó un valioso empate ante los brasileños. En la próxima jornada se medirá Gimnasia y Esgrima de la Plata en El Campín. Los cardenales empiezan una seguidilla de ocho partidos en cuatro semanas, sumando atractivos duelos de la liga local. Lo preocupante, las lesiones.

Deportes Tolima hizo la tarea en Venezuela

Este jueves en el cierre de la jornada continental, Deportes Tolima tuvo un magistral estreno en su visita a Puerto Cabello. Los de Hernán Torres encontraron en Diego Herazo su salvador para llevarse los primeros puntos en la Sudamericana. El atacante convirtió el primer gol, después de cazar un rebote en el área, y recibió la falta para el penalti que concretó Yeison Guzmán.



El arquero Christian Vargas, quien está reemplazando a William Cuesta (lesionado de meniscos), también tuvo una importante actuación cuando lo exigieron. Tolima superó 0-2 a su rival y se puso al frente en el Grupo B, con los mismos puntos de Sao Paulo. En dos semanas se medirá al argentino Tigre.