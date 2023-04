Pereira se recuperó y empató con Colo-Colo en Libertadores

Deportivo Pereira debutó en la Copa Libertadores por primera vez en su historia y pese a que fue local en el estadio Hernán Ramírez Villegas, el conjunto matecaña sufrió más de la cuenta, aunque se recuperó en el complemento y sobre el final terminó empatando 1-1, contra el ‘Cacique’.

En el primer tiempo Pereira no desentonó y mantuvo el arco en cero en los minutos iniciales, dejándole pocos espacios a Colo-Colo de cara al arco.



Sin embargo, todo cambió después del minuto 20, pues desafortunadamente el portero Aldair Quintana cometió un penalti y el juez brasileño Claus no dudó en sancionar la falta.



Leonardo Gil fue quien se encargó de cobrar para los chilenos y pese a que el arquero matecaña atajó, el cobro tuvo que ser repetido por invasión y esta vez el jugador de Colo-Colo lo pudo engañar para el 1-0 de los chilenos en el estadio Hernán Ramírez Villegas.



El gol en contra hizo que Colo-Colo se animara un poco más, pero Deportivo Pereira prefirió mantener la mínima ventaja y seguir con su juego poco ofensivo para así no encajar más anotaciones. El entretiempo apenas terminó con el penalti de Gil y se esperaba un poco más de acciones para el complemento.



En la reanudación del juego, Colo-Colo no aumentó su intensidad y pareció que su gol era suficiente para poder resistir el resto de juego, pero al ver la poca intensión de los chilenos en atacar con más regularidad, Pereira empezó a salir de su campo poco a poco.



Por ello, Pereira empezó a ahogar a Colo-Colo y se fue con todo al campo de los chilenos, pero la definición fue un pecado en el equipo de Alejandro Restrepo, quien falló algunas ocasiones, una de ellas sobre el minuto 77 donde Kevin Aladesanmi no pudo agarrar pleno el balón y el arquero Brayan Cortés.



Esa insistencia de Pereira tuvo su premio y Ángelo Rodríguez anotó con una gran definición para así convertir el primer gol del equipo en una Copa Libertadores de América. El Hernán Ramírez Villegas rompió en júbilo y el empate era merecido tras lo hecho en el complemento.



Al final, Pereira y Colo-Colo dividieron puntos, donde los matecañas no desentonaron y pese a que cedieron puntos de local, se valora el esfuerzo en su primer partido internacional.